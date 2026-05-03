Tragedia en un crucero que zarpó desde Ushuaia: tres muertos y dudas por un posible brote viral
El crucero MV Hondius habría salido de la provincia de Ushuaia, y se dirigía a Cabo Verde cuando ocurrió la tragedia.
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud a la BBC, se registró la muerte de tres personas en el crucero MV Hondius que navegaba por el Oceáno Atlántico debido a un presunto brote de hantavirus. El trasatlántico había salido del puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, con dirección a Cabo Verde.
Hasta el momento, se confirmó un caso de hantavirus y otros cinco están siendo investigados como posibles portadores. Por otro lado, de acuerdo a la información que circula, un ciudadano británico se encuentra en cuidados intensivos.
El comunicado de la OMS estableció que la entidad "fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”.
El principio del brote: un pasajero de 70 años
De acuerdo con el vocero del Ministerio de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale, la primera persona en mostrar los síntomas fue un hombre de 70 años, quien luego murió a bordo y tuvo que ser trasladado a Santa Elena, un territorio británico ubicado en el Atlántico Sur.
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