Tragedia en un crucero que zarpó desde Ushuaia: tres muertos y dudas por un posible brote viral

El crucero MV Hondius habría salido de la provincia de Ushuaia, y se dirigía a Cabo Verde cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud a la BBC, se registró la muerte de tres personas en el crucero MV Hondius que navegaba por el Oceáno Atlántico debido a un presunto brote de hantavirus. El trasatlántico había salido del puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, con dirección a Cabo Verde.

Hasta el momento, se confirmó un caso de hantavirus y otros cinco están siendo investigados como posibles portadores. Por otro lado, de acuerdo a la información que circula, un ciudadano británico se encuentra en cuidados intensivos.

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos. Foto: Freepik El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos. Foto: Freepik

El comunicado de la OMS estableció que la entidad "fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”.