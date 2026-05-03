Irán se cansa de Donald Trump y le plantea una encrucijada: una operación militar "imposible" o un mal acuerdo

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una decisión clave, avanzar con una operación militar que calificó como “imposible” o aceptar un “mal acuerdo” con la República Islámica.

El mensaje fue difundido por el servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en la red social X y vuelve a escalar las tensiones entre Teherán y Washington.

En la publicación, el organismo militar aseguró que el margen de maniobra de Washington se redujo de manera considerable después de que Teherán enviara una propuesta de paz formal. La advertencia estuvo dirigida directamente al presidente estadounidense a quien la Guardia Revolucionaria ubicó ante una disyuntiva que definió como determinante.

“Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”, señaló el comunicado. El mensaje también incluyó una exigencia vinculada al bloqueo sobre los puertos iraníes.

Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses tienen un plazo para levantar esa medida. Sin embargo, el organismo evitó precisar cuál sería la fecha límite y tampoco aportó detalles adicionales sobre el alcance de la demanda.

De esta manera, la advertencia combinó una presión política directa sobre la Casa Blanca con un reclamo operativo relacionado con la presencia o acción de las fuerzas estadounidenses sobre infraestructura portuaria iraní.

Las dudas de Donald Trump

Por su parte, Donald Trump confirmó que revisará el plan enviado recientemente por el gobierno persa. Aun así, dejó en claro que mantiene fuertes dudas sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento bajo los términos actuales.

En una publicación realizada en Truth Social, afirmó: “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”.

Trump fundamentó su rechazo inicial en una crítica directa al régimen iraní. Según expresó, Irán todavía no pagó “un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”.