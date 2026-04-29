Donald Trump prolonga su poder sobre Irán con un bloqueo total para forzar su capitulación nuclear

El escenario de conflicto en Medio Oriente entra en una fase de desgaste estratégico. El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ordenó a su Administración prepararse para un bloqueo prolongado contra Irán , una medida diseñada para asfixiar las exportaciones de petróleo y el transporte marítimo del régimen persa.

Según informó este martes The Wall Street Journal, la decisión se tomó tras una serie de reuniones de alto nivel en la Casa Blanca. Trump ha optado por mantener la presión económica extrema como herramienta principal, mientras el cese al fuego en el terreno se mantiene bajo una tensa calma y las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas.

Para el mandatario estadounidense, el bloqueo es un "intento de alto riesgo" , pero lo considera una opción más viable y con menos costos políticos que reanudar los bombardeos masivos o retirarse del conflicto sin concesiones claras.

Teniendo en cuenta la informació, confirmaron que Trump calificó como insuficiente la reciente oferta de tres fases presentada por Irán. La propuesta iraní, que sugería reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de posponer las conversaciones nucleares, fue vista por los asesores del presidente como una táctica dilatoria.

Suspensión nuclear: Irán debe comprometerse a detener el enriquecimiento de uranio por un mínimo de 20 años .

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 6 Donald Trump amenaza a Irán con el colapso total. Foto Efe EFE

"Teherán no está negociando de buena fe", habría expresado Trump a su equipo de seguridad, reforzando la idea de que solo la parálisis total de sus puertos obligará al régimen a ceder en sus ambiciones atómicas.

"Máxima influencia" sobre el régimen

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la efectividad de la medida y aseguró que Estados Unidos ya ha cumplido sus objetivos militares principales. Según Kelly, el éxito del bloqueo portuario ha otorgado a Washington la "máxima influencia" sobre el régimen iraní.

"Gracias al bloqueo, hoy tenemos el control sobre las negociaciones para impedir que Teherán adquiera un arma nuclear", afirmó la funcionaria en conferencia de prensa.

El anuncio de un bloqueo prolongado mantiene en vilo a los mercados internacionales. El control absoluto sobre las exportaciones de petróleo iraní y el tránsito por el estrecho de Ormuz sugiere que la volatilidad en los precios de la energía continuará, consolidando al crudo por encima de la barrera de los 100 dólares mientras no se vislumbre una salida diplomática definitiva.