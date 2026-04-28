El rey Carlos III reivindicó en Estados Unidos que la relación bilateral es "irrompible" tras la amenaza por las islas Malvinas

En medio de la tensión con Estados Unidos, el rey Carlos III visitó el Congreso en Washington, donde dio un contundente discurso.

La reina consorte Camila de Reino Unido acompañó al rey Carlos III en su visita al Congreso de Estados Unidos.

El rey Carlos III del Reino Unido reivindicó este martes durante su discurso ante el Congreso de Estados Unidos que la relación bilateral entre ambas naciones es "irremplazable e irrompible", en un momento de tensiones entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno del laborista Keir Starmer.

"Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible", declaró en su discurso en el Capitolio, el primero de un monarca británico desde Isabel II en 1991.

Carlos III pidió apoyo a Ucrania y defendió el papel de la OTAN El monarca instó este martes a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la OTAN en un contexto de críticas de la Administración de Donald Trump contra la Alianza Atlántica.

En ese sentido, el rey recordó que Londres y Washington han "luchado hombro con hombro" en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la de Afganistán, y apuntó que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera".