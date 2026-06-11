Conmoción en Tailandia: falleció la princesa Bajrakitiyabha a los 47 años

La princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida cariñosamente como "Bha", murió a los 47 años después de permanecer hospitalizada durante más de tres años a raíz de las complicaciones derivadas de un problema cardíaco sufrido en diciembre de 2022. La noticia fue confirmada este viernes por la Casa Real tailandesa mediante un comunicado oficial.

La integrante de la familia real falleció durante la tarde del jueves en el Hospital Chulalongkorn, en Bangkok, donde permanecía internada desde hacía más de tres años. Según informó la Casa Real, su estado de salud se deterioró progresivamente debido a una infección abdominal que agravó un cuadro clínico ya complejo.

"El Rey ha emitido un decreto en el que instruye a la Casa Real para que organice el funeral con los más altos honores", señaló el comunicado oficial. Además, se informó que los restos mortales de la princesa serán trasladados al Gran Palacio de Bangkok para las ceremonias correspondientes.

La princesa fue hospitalizada de urgencia el 14 de diciembre de 2022 después de perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la provincia de Nakhon Ratchasima, ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de Bangkok.

De acuerdo con la explicación oficial difundida en aquel momento, el episodio estuvo relacionado con una bacteria micoplasma que provocó una "inflamación del corazón" y una "alteración grave del ritmo cardíaco". Desde entonces, permaneció bajo tratamiento médico permanente.

En mayo de este año, la Casa Real emitió un nuevo informe sobre su estado de salud. El documento indicó que era tratada por "una grave infección" provocada por una "inflamación del intestino grueso" detectada en abril, que derivó en complicaciones como hipotensión, arritmia y trastornos en la coagulación sanguínea.

El comunicado de la Casa Real y los homenajes previstos

La evolución de la enfermedad obligó a un seguimiento constante por parte de los especialistas. Sin embargo, la situación continuó agravándose con el paso de los meses.

"A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció", precisó el comunicado oficial difundido por la Casa Real.

Tras conocerse la noticia, el rey Vajiralongkorn dispuso la organización de un funeral de Estado con los máximos honores, una muestra de la relevancia que la princesa tenía dentro de la monarquía tailandesa.

Una figura clave de la familia real y de la diplomacia tailandesa

Bajrakitiyabha nació el 7 de diciembre de 1978 y fue la única hija del primer matrimonio de Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca. Tras el divorcio de sus padres en 1991, mantuvo una presencia activa dentro de la familia real.

Con la llegada de su padre al trono en 2016, asumió un rol cada vez más visible en ceremonias oficiales, actos institucionales y representaciones internacionales de Tailandia. Su creciente protagonismo llevó a que en distintos momentos fuera considerada una posible heredera de la Corona.

La princesa contaba con una destacada formación académica. Era doctora en Derecho por la Universidad de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales. Además de su actividad jurídica, se desempeñó como embajadora de Tailandia en Austria entre 2012 y 2014 y ocupó diversos cargos vinculados a Naciones Unidas, incluidos organismos como ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Soltera y sin hijos, Bajrakitiyabha mantuvo un perfil más discreto que el de otros miembros de la realeza. Su fallecimiento marca el cierre de una trayectoria que combinó responsabilidades institucionales, representación diplomática y una participación cada vez más relevante dentro de la monarquía tailandesa.