Quién es Alexandre de Moraes, el juez brasileño que enfrentó a Javier Milei, Donald Trump y Elon Musk

Alexandre de Moraes pasó a ser una de las figuras más influyentes y polémicas de la política de Brasil de los últimos años, principalmente por encabezar las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro como juez del Supremo Tribunal Federal por el intento de golpe de Estado de 2022.

A raíz del juicio a Bolsonaro, Moraes quedó en el centro de fuertes enfrentamientos con Donald Trump, Elon Musk y, más recientemente, con el presidente argentino Javier Milei , quien se refirió a de Moraes como " basura calva ".

Más tarde, la exposición internacional del magistrado volvió a crecer luego de que el Supremo condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

La sentencia fue respaldada por cuatro de los cinco jueces que integraron el tribunal encargado del caso, entre ellos el propio Moraes, mientras que la defensa del exmandatario apeló la decisión.

Moraes, de 56 años, es abogado y profesor de Derecho. Inició su carrera como fiscal y luego ocupó distintos cargos públicos en el estado de São Paulo. En 2014 fue designado secretario de Seguridad de ese estado por Geraldo Alckmin, actual vicepresidente de Brasil.

Su desembarco en la política nacional llegó en 2016, cuando Michel Temer lo nombró ministro de Justicia tras la destitución de Dilma Rousseff. Apenas unos meses después, el propio Temer lo propuso para integrar el Supremo Tribunal Federal, donde asumió en 2017.

Desde entonces pasó de ser visto como un dirigente cercano a sectores de centroderecha a convertirse en uno de los principales blancos del bolsonarismo, especialmente por su papel en las investigaciones sobre ataques a las instituciones democráticas brasileñas.

El juez que desafió a Bolsonaro

Durante los últimos años, Moraes encabezó investigaciones sobre las denominadas "milicias digitales", grupos acusados de difundir campañas de desinformación y ataques contra el sistema democrático brasileño.

EFE

También impulsó causas relacionadas con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula.

Ese proceso terminó convirtiéndose en uno de los expedientes judiciales más importantes de la historia reciente del país y concluyó con la condena del expresidente brasileño por su participación en el intento de golpe de Estado.

El choque con Donald Trump

Trump cuestionó públicamente el proceso judicial contra Bolsonaro, al que calificó como una "caza de brujas", y su gobierno llegó a imponer sanciones contra el magistrado mediante la Ley Global Magnitsky, una norma utilizada por Washington para castigar a ciudadanos extranjeros acusados de graves violaciones a los derechos humanos o hechos de corrupción.

Cumple cárcel en Brasil Jair Bolsonaro, aquí junto a su socio Donald Trump de Estados Unidos. Foto Efe EFE

La decisión profundizó la tensión entre ambos países y fue respondida por el Supremo brasileño con un respaldo institucional al juez, al sostener la independencia del Poder Judicial y la legalidad del proceso contra Bolsonaro.

La disputa con Elon Musk

El conflicto comenzó cuando Moraes ordenó bloquear cuentas vinculadas al bolsonarismo en la red social X por considerar que difundían desinformación y atentaban contra el sistema democrático.

La empresa de Elon Musk tiembla luego de la pelea con Donald Trump. Foto: Noticias Argentinas

Musk cuestionó públicamente las decisiones del magistrado y pidió su destitución. Sin embargo, Moraes mantuvo sus resoluciones, ordenó el bloqueo temporal de X en Brasil y dispuso además medidas sobre empresas vinculadas al empresario. Finalmente, la plataforma terminó cumpliendo las exigencias de la Justicia brasileña.

Javier Milei se sumó a las críticas

En las últimos días, el nombre de Alexandre de Moraes volvió a instalarse en la agenda regional luego de que el presidente argentino Javier Milei lo insultara durante un discurso pronunciado en el acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Las declaraciones del mandatario argentino se produjeron luego de que el juez supremo no lo autorizara a visitar a su amigo Jair Bolsonaro y agregaron un nuevo capítulo a la controversia internacional que rodea al juez brasileño.

Hasta el momento, Moraes no realizó declaraciones públicas sobre los dichos de Milei.