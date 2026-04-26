Experto en informática y profesor: quién es el tirador que irrumpió en la cena de Donald Trump

El nombre de Cole Tomas Allen quedó en el centro de la escena tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistían Donald Trump, Melania Trump y miembros del Gabinete estadounidense.

Ahora, se llevará a cabo una investigación mientras que ya se emitió una orden de allanamiento en la residencia del tirador en California.

Cole Tomas Allen tiene 31 años y fue identificado como el hombre armado que ingresó al hotel Hilton Hotels & Resorts mientras se desarrollaba una de las cenas políticas más relevantes.

De acuerdo con la información difundida, Allen es originario de Torrance y cuenta con un perfil académico vinculado a áreas técnicas y tecnológicas.

En 2017 se graduó como ingeniero en el Instituto Tecnológico de California (Cal Tech), una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Además, se desarrollaba como profesor y se desempeñaba en el campo de la informática.

Su vínculo con la informática

Allen había terminado una Maestría en Ciencias de la Computación hace 11 meses. Ese recorrido académico lo ubica dentro de un perfil especializado en tecnología y sistemas. A su vez, desarrollaba videojuegos de manera independiente, una actividad ligada al diseño, programación y producción digital.