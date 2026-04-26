Así funcionaba la red de prostitución que involucra a futbolistas europeos, un piloto de F1 y deportistas de élite

La investigación sobre la empresa MADE Luxury Concierge permitió reconstruir cómo operaba la presunta red de prostitución VIP que hoy involucra a decenas de futbolistas vinculados al fútbol europeo. Según la fiscalía de Milán, el sistema estaba diseñado para garantizar discreción absoluta, lujo y acceso restringido .

El expediente describe una estructura organizada que ofrecía experiencias privadas para clientes de alto poder adquisitivo, muchos de ellos relacionados con clubes de la Serie A, aunque también aparecen nombres vinculados a otras ligas europeas.

Uno de los imputados, Emanuele Buttini, junto a Guglielmo Vicario, arquero de la selección de Italia.

Uno de los formatos más repetidos era conocido como “dopopartita”, una modalidad especialmente orientada a futbolistas luego de los partidos. El sistema incluía cenas en restaurantes de alta gama, traslados privados, ingreso a discotecas exclusivas, habitaciones reservadas en hoteles de lujo y encuentros bajo estricta confidencialidad.

Según los investigadores, el objetivo era evitar la exposición pública y garantizar privacidad total para los asistentes.

El hotel de lujo bajo la lupa

Uno de los lugares mencionados en la causa es el ME Milan Il Duca, establecimiento cinco estrellas ubicado en el centro de Milán. De acuerdo con la documentación judicial, allí se habrían realizado reuniones privadas organizadas por la agencia. Las cenas podían continuar luego en otros espacios nocturnos o en suites reservadas especialmente para mantener la discreción.

El perfil de las mujeres involucradas

Los informes judiciales también indican que muchas de las mujeres vinculadas al caso tendrían entre 18 y 30 años. Ese dato forma parte del material reunido por la fiscalía para determinar cómo funcionaba la captación y organización de los eventos.

Escandalo Italia red de prostitución (7) Dentro del informe, se difundió el perfil de las mujeres que formaban parte de la red. Instagram (@emanuele_made)

Un circuito que iba más allá de Milán

La investigación también sostiene que no todos los participantes residían en Milán. Algunos futbolistas habrían viajado especialmente para asistir a estos encuentros, lo que amplía el alcance de la red más allá del plano local.

Ese dato refuerza la hipótesis de un circuito extendido que conectaba a clientes de distintas ciudades europeas con eventos organizados en Italia.

Los nombres que aparecen mencionados

Entre los futbolistas vinculados mediáticamente al expediente aparecen Dean Huijsen (Real Madrid y ex Juventus y Roma), Víctor Osimhen (Galatasaray y ex Napoli), Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli y selección italiana), Samuele Ricci (Milan AC) y Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini. Además, uno de los imputados compartió imágenes junto al exatleta Usain Bolt y al exfutbolista Wayne Rooney.

No obstante, la Justicia ordenó mantener bajo reserva la identidad completa de los clientes y, hasta el momento, no existen cargos penales directos contra los jugadores mencionados.