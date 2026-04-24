Los chats que involucran a futbolistas y un piloto de F1 en el escándalo por prostitución: "Quiere una chica para tener sexo pagando"

La Fiscalía de Milán profundiza la investigación sobre una supuesta organización dedicada al favorecimiento y explotación de la prostitución en ambientes vinculados al deporte de élite. En las últimas horas trascendieron conversaciones intervenidas que exponen cómo funcionaba el sistema y qué tipo de pedidos recibían los organizadores.

Los chats y audios forman parte del expediente judicial que tiene bajo arresto domiciliario a Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como presuntos líderes de la estructura. Según la acusación, la organización utilizaba una fachada ligada a eventos VIP y vida nocturna para obtener clientes con alto poder adquisitivo, muchos de ellos relacionados con la Serie A.

Uno de los imputados junto a Tammy Abraham, actualmente en Aston Villa y compañero del Dibu Martínez, y Hordur Magnusson.

Uno de los intercambios que más impacto generó contiene un pedido directo por servicios sexuales pagos. "Quiere una chica para tener sexo pagando, ¿tú la consigues?", se escucha en una conversación incorporada a la investigación. Además, la respuesta a otro integrante del grupo fue inmediata: “Le mando a la brasileña”.

En general, las fiestas se organizaban en Saint Barthélemy, Francia, y en Mykonos, Grecia.

Ese diálogo es uno de los elementos que la Justicia analiza para reconstruir el circuito de contactos y servicios ofrecidos.

Futbolistas y fiestas privadas

Otra conversación revela el interés de la organización por atraer clientes vinculados al fútbol profesional. "Estoy haciendo las reuniones nocturnas. Algún futbolista habrá, necesito alguna que los atrape. Pensemos quién caza y quién trabaja para nosotros", surge de otro audio citado por medios italianos.

Para los investigadores, estas frases refuerzan la hipótesis de que los eventos estaban orientados especialmente a jugadores de fútbol, especialmente de la Serie A.

El chat que involucra a un piloto de Fórmula 1

Dentro del material analizado también aparece la referencia a una figura del automovilismo internacional. En una comunicación, uno de los implicados menciona a un “amigo piloto de Fórmula 1” que estaría en Milán y buscaba compañía femenina para esa noche.