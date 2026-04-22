Escándalo por una red de prostitución en Italia: las imágenes que subía uno de los detenidos

La causa que sacude al deporte italiano por una supuesta red de prostitución VIP sumó un nuevo capítulo tras la difusión de imágenes publicadas por uno de los detenidos. Las fotos, compartidas en redes sociales, muestran fiestas de lujo, mesas exclusivas y la presencia de futbolistas de la Serie A y reconocidos deportistas .

La investigación está en manos de la Fiscalía de Milán y apunta a la agencia Made Luxury Concierge, también identificada en la causa como Ma. De. Milano. Según el expediente, la firma habría organizado encuentros privados para clientes de alto perfil, entre ellos futbolistas de la Serie A, figuras del deporte e incluso, un piloto de Fórmula 1, perteneciente a la escudería Ferrari, cuyo nombre aún no trascendió.

En las imágenes se observan figuras reconocidas del deporte, mujeres y fiestas VIP.

Entre los posteos analizados aparecen escenas de reuniones en restaurantes premium, salones privados y hoteles vinculados a la noche milanesa. También se observan botellas de alta gama, gastronomía exclusiva y grupos numerosos de mujeres durante celebraciones privadas.

En las imágenes se observan figuras reconocidas del deporte, mujeres y fiestas VIP.

Las publicaciones tomaron relevancia luego de las detenciones de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como presuntos responsables del esquema junto a otros dos colaboradores.

Los famosos que aparecen

Entre las imágenes que circularon se menciona la presencia del exatleta jamaiquino Usain Bolt, múltiple campeón olímpico. También figura Wayne Rooney, histórico delantero de la selección inglesa y de Manchester United.

Escandalo Italia red de prostitución (8) En las imágenes se observan figuras reconocidas del deporte, mujeres y fiestas VIP. Instagram (@emanuele_made)

Además, la investigación sostiene que al menos 70 futbolistas que juegan en Italia habrían asistido a distintos encuentros organizados por la agencia, aunque ninguno aparece imputado. Entre ellos se puede ver a Tammy Abraham, actualmente en Aston Villa y ex Milan, Ruben Loftus Cheek, jugador del Milan, Dean Huijsen, ex Juventus y Roma, Guglielmo Vicario, arquero de la Selección italiana y Víctor Oshimen, ex Napoli.

Dinero y expansión internacional

Según los documentos judiciales, los pagos bancarios registrados superarían los 194 mil euros, mientras que el movimiento total estimado alcanzaría 1,2 millones de euros.

Escandalo Italia red de prostitución (2) En las imágenes se observan figuras reconocidas del deporte, mujeres y fiestas VIP. Instagram (@emanuele_made)

La estructura no operaba solo en Italia. También habría organizado encuentros en Mykonos y en Saint Barthélemy, destinos asociados al turismo de lujo.

El dato que complica a los acusados

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue la exposición pública en redes sociales. Las imágenes compartidas por los implicados mostraban cercanía con figuras reconocidas y ayudaron a reconstruir vínculos, contactos y movimientos ligados a la agencia.

Para la fiscalía, ese material podría servir como complemento de llamadas intervenidas, transferencias y testimonios incorporados al expediente.