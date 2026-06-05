Asesinan a puñaladas a una estrella de Hollywood de famosas películas y series

El actor James Handy , conocido por sus apariciones en películas y series como 'Top Gun: Maverick', 'Jumanji' y 'Expedientes X', falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, Estados Unidos , según informa la revista People. La estrella de Hollywood murió, según parece, a manos de una persona de su entorno.

El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor y que llamó a la policía y señaló: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

A su llegada al domicilio del actor, agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con heridas de puñaladas por arma blanca en el pecho.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto, según señala la revista.

El asesinato de la estrella de Hollywood

El atacante, que vivía en el domicilio del actor, está acusado de un delito de asesinato y encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

James Handy James Handy en Expedientes X, la estrella de Hollywood asesinada. Foto Imdb

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick', participó en títulos como 'NYPD Blue' ('Policías de Nueva York'), 'Criminal Minds' ('Mentes criminales'), 'Beverly Hills, 90210', 'Ley y Orden' ('Law & Order'), y otras series y producciones de televisión. Efe