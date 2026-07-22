"Odiamos a los argentinos": la polémica campaña de una reconocida marca holandesa

Una cadena de tiendas de Países Bajos generó indignación por una campaña contra la Argentina y borró el video de sus redes.

La reconocida marca holandesa, generó una campaña en contra de los argentinos.

En medio de la repercusión que generaron distintas campañas de medios internacionales contra la Selección argentina durante los últimos partidos del Mundial, se conoció que una reconocida marca neerlandesa había lanzado una publicidad con la frase “Odiamos a los argentinos” como eslogan.

La controversia estalló varios días después de la publicación del video, que ya fue eliminado de las redes sociales de la empresa. La campaña estaba dirigida a los hinchas ingleses y había sido difundida en la previa de la semifinal que disputaron Inglaterra y Argentina.

El polémico video publicitario de la marca Bajo el lema “Nosotros también odiamos a los argentinos”, HEMA, una reconocida cadena neerlandesa de tiendas de artículos para el hogar y productos de consumo cotidiano, buscaba atraer al público británico mediante una serie de descuentos y promociones.

Hemanederland La campaña generó todavía más sorpresa debido a que Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, nació en la Argentina.

La decisión de la marca El episodio se sumó a una serie de mensajes contra el país que surgieron durante el Mundial, principalmente desde medios británicos, y que cobraron mayor repercusión después de la derrota de la Selección ante España en la final.