El papa León XIV revolucionó Madrid con una trascendental visita tras 15 años.

La llegada del papa León XIV sacudió por completo a la ciudad de Madrid en una jornada trascendental que interrumpió una ausencia de 15 años sin visitas pontificias en suelo español desde el viaje de Benedicto XVI en 2011. Desde primera hora de la mañana, se sintió que Madrid amanecía diferente debido a que este no fue un sábado al uso, sino el día en el que la capital recibió oficialmente al obispo de Roma .

Las calles de la ciudad lucieron decoradas de forma especial para la ocasión, exhibiéndose desde banderas del Vaticano en edificios y farolas hasta imágenes del papa colgando de balcones por doquier, lo que generó un clima de profunda efervescencia religiosa entre los ciudadanos y turistas que transitaron por la zona céntrica.

"Ahí pone León catorce, esos son números romanos" , se escuchó a un padre contar a su hija pequeña según pasaron por delante de uno de los múltiples exornos florales dedicados al pontífice y situados frente al Palacio Real.

Una multitud de fieles y curiosos se arremolinó frente a la residencia de la familia real, donde el rey Felipe VI y la reina Doña Letizia ofrecieron una ceremonia oficial de bienvenida al jefe de la Iglesia Católica. "Vine a ver a Juan Pablo II cuando tenía 20 años y ahora, cuarenta años después, regreso para ver a León XIV" , le contó a CNN Mori Fernández, de 62 años, quien llegó el viernes desde Oviedo a la capital española para no perderse los dos primeros días de viaje apostólico.

Junto a ella viajaron otras 54 personas en colectivo con la intención, además de intentar ver al papa de cerca, de participar de la Santa Misa que ofrecerá este domingo por la mañana en la Plaza de Cibeles. Al respecto, Fernández agregó que "el ambiente te ilusiona, es una suerte poder estar aquí", reflejando el sentir general de las delegaciones que se trasladaron desde el interior de la península.

A escasos metros se encontró Carmen Navarro, colombiana de 49 años que acompañó a este grupo junto a sus hijos y que cambió su Bogotá natal por la capital asturiana hace tres años. "Queremos que nos devuelva la esperanza de que se puede mejorar el mundo", dijo Navarro respecto a las expectativas que generó el mensaje del pontífice.

"Para mí su visita es importante, sobre todo, porque nos va a hablar en español", agregó la mujer en medio de los preparativos para las celebraciones masivas. De hecho, tal fue la afluencia de fieles que se esperó para estos días que las autoridades estimaron que la misa en Cibeles puede llegar a atraer a un millón y medio de personas, como mínimo. Ante estas perspectivas, la organización dispuso la colocación de andamios y estructuras metálicas que sujetaron hasta 42 pantallas gigantes en el entorno de la plaza con la intención de que aquellos que acudieron a los diferentes actos sintieran que formaron parte de ellos.

España representó la primera gran visita europea de León XIV desde su elección y Madrid fue la primera parada en su viaje previsto del 6 al 12 de junio; allí, además de reunirse con los reyes, tuvo programado dirigirse al Parlamento en un momento de intensa polarización política en el país.

Asimismo, se esperó que durante su estancia aborde la difícil situación de los migrantes, antes de visitar la comunidad autónoma de Cataluña. Durante su visita a Barcelona, el Papa acudirá a la Sagrada Familia de Antoni Gaudí para inaugurar la nueva torre de Jesucristo del templo, donde oficiará una misa con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto. __IP__

Finalmente, el pontífice viajará a las islas Canarias, un archipiélago situado frente a la costa noroeste de África que se convirtió en un importante punto de entrada para quienes llegan a Europa. Durante su estancia en Gran Canaria y Tenerife, se reunirá con inmigrantes y con grupos que trabajan para integrarlos en la sociedad, y rendirá homenaje a las personas que perdieron la vida en el mar al intentar la peligrosa travesía hacia el continente.