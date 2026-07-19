Bombas de papa: es la receta perfecta para hacer el aguante a la selección
Las bombas de papa son la combinación perfecta de puré y un relleno de queso increíble es en un clásico que promete ser irresistible desde el primer bocado.
Las bombas de papa son una de esas recetas que siempre sorprenden por su exterior crocante y su interior cremoso y lleno de sabor. Rellenas con queso, carne o jamón, son ideales para servir como entrada, picada o plato principal en cualquier reunión. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, las bombas de papa son un clásico que nunca falla. Con un puré bien firme y un relleno bien generoso, conseguirás unas bombas doradas por fuera, suaves por dentro e irresistibles desde el primer bocado.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 800 gr de papas
- 30 gr de manteca
- 50 gr de queso rallado
- 1 yema
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
- 200 gr de mozzarella en cubos (para el relleno)
- 2 huevos (para el empanado)
- 200 gr de pan rallado (para el empanado)
- Aceite para freír (para cocinarlas)
Pasos
- Pelá las papas, cortalas en cubos y hervilas hasta que estén bien tiernas.
- Escurrilas y prepará un puré firme. Agregá la manteca, el queso rallado, la yema, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezclá bien y dejá enfriar.
- Tomá una porción de puré, aplastala sobre la palma de la mano y colocá en el centro un cubo de mozzarella.
- Cerrá cuidadosamente formando una esfera y asegurate de que el relleno quede completamente cubierto.
- Pasá cada bomba por huevo batido y luego por pan rallado.
- Calentá abundante aceite y freí las bombas hasta que estén bien doradas y crocantes por todos lados.
- Retiralas sobre papel absorbente y servilas bien calientes.