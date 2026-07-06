Así se hacen las mejores papas bravas en tu cocina: fáciles, económicas y perfectas
¿Buscás la receta perfecta de papas bravas? Descubrí cómo hacerlas en casa, fáciles y económicas. En un paso a paso super sencillo, las tendrás listas.
Las papas bravas son una de las tapas más emblemáticas de España, famosas por su exterior crocante, su interior tierno y una salsa con un toque de picante que las hace irresistibles. Esta es una de las recetas más elegidas para compartir como entrada, aperitivo o acompañamiento en reuniones y comidas informales.
Gracias a su combinación de ingredientes simples y mucho sabor, las papas bravas ocupan un lugar destacado dentro de la cocina española. Aunque existen distintas versiones de la salsa según la región, todas comparten el espíritu de este clásico que nunca pasa de moda. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva (para la salsa)
- 2 dientes de ajo picados (para la salsa)
- 1 cucharadita de pimentón dulce (para la salsa)
- 200 g de tomate triturado (para la salsa)
- ½ cucharadita de pimentón picante (para la salsa)
- 100 ml de caldo de verduras (para la salsa)
- 1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua (para la salsa)
- Sal al gusto (para la salsa)
- Pelar las papas y cortarlas en cubos medianos. Mezclarlas con las 3 cucharadas de aceite de oliva y la sal. Distribuirlas en una placa y hornearlas a 200 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que estén doradas y crocantes.
- Mientras tanto, calentar las 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Sofreír los dientes de ajo picados durante unos segundos e incorporar el pimentón dulce y el pimentón picante.
- Agregar el tomate triturado y el caldo de verduras. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
- Incorporar la maicena disuelta y cocinar unos minutos más hasta que la salsa espese. Rectificar la sal si fuera necesario.
- Servir las papas bravas recién horneadas acompañadas con la salsa caliente por encima o en un recipiente aparte.