Tortilla de papas al microondas: la receta de cocina que te salva el almuerzo en minutos
La tortilla de papas al microondas se presenta como una solución de cocina eficiente para quienes buscan una comida sabrosa, liviana y lista en tiempo récord.
La tortilla de papas al microondas es una de las recetas más prácticas para disfrutar de este clásico con menos aceite y en mucho menos tiempo. Conserva todo el sabor de la tortilla tradicional, pero con una preparación más liviana y perfecta para quienes buscan cocinar de forma rápida sin renunciar a una buena comida. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta versión se convirtió en una gran aliada para almuerzos, cenas o viandas. Siguiendo el paso a paso conseguirás una tortilla tierna, jugosa y lista en pocos minutos utilizando únicamente el microondas y una sartén para el toque final, si lo preferís.
FICHA
Ingredientes
- 3 papas medianas
- 1 cebolla mediana (opcional)
- 4 huevos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Pelá las papas y cortalas en rodajas finas. Si utilizás cebolla, cortala en pluma fina.
- Colocá las papas y la cebolla en un recipiente apto para microondas. Agregá el aceite de oliva, una pizca de sal y mezclá bien.
- Tapá el recipiente (con tapa apta o film perforado) y cociná en el microondas a máxima potencia durante 8 a 10 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que las papas estén tiernas.
- Batí los huevos con sal y pimienta.
- Incorporá las papas cocidas a los huevos y mezclá suavemente.
- Volvé a colocar la preparación en un recipiente apto para microondas y cociná entre 3 y 4 minutos, controlando que el huevo quede completamente cocido.
- Si preferís una superficie dorada, pasá la tortilla 1 o 2 minutos por una sartén antiadherente bien caliente antes de servir.