Tortilla de camarones: la receta andaluza fácil y crujiente
Esta receta de tortilla de camarones es una tapa andaluza crujiente y sabrosa, perfecta para disfrutar del auténtico sabor del mar en casa fácilmente.
Esta receta de tortilla de camarones es un clásico de la cocina andaluza, especialmente de Cádiz. Fina, crujiente y llena de sabor marino, esta preparación combina ingredientes sencillos con un resultado irresistible. Perfecta como tapa, esta receta permite disfrutar de unos camarones con una textura ligera y muy sabrosa.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Camarones pequeños: 200 gramos
- Harina de trigo: 100 gramos
- Harina de garbanzo: 100 gramos
- Agua: 250 ml
- Cebolla: ½ unidad
- Perejil fresco: 2 cucharadas
- Ajo: 1 diente
- Sal: a gusto
- Aceite para freír: cantidad necesaria
Paso a paso para crear calamares al ajillo deliciosos
1- Pica finamente la cebolla, el ajo y el perejil fresco.
2- En un bol, mezcla las harinas con el agua hasta obtener una masa ligera.
3- Añade los camarones, la cebolla, el ajo y el perejil.
4- Sazona con sal y mezcla bien.
5- Calienta abundante aceite en una sartén amplia.
6- Vierte porciones finas de la mezcla en el aceite caliente.
7- Fríe hasta que las tortillas estén doradas y crujientes.
8- Retira y escurre sobre papel absorbente.
9- Sirve inmediatamente las tortillas de camarones bien calientes.
De la cocina a la mesa
La tortilla de camarones es una de las tapas más representativas de la gastronomía gaditana. Esta receta destaca por su textura fina y crujiente, que contrasta con el sabor intenso de los camarones. Prepararla en casa es sencillo y permite disfrutar de un plato auténtico con pocos ingredientes. La clave está en lograr una masa ligera y una fritura adecuada para conseguir ese acabado dorado perfecto. Además, esta receta es ideal para compartir en reuniones o como aperitivo. Servida recién hecha, es una delicia que transporta directamente a las costas del sur de España.