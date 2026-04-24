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Tortilla de camarones: la receta andaluza fácil y crujiente

Esta receta de tortilla de camarones es una tapa andaluza crujiente y sabrosa, perfecta para disfrutar del auténtico sabor del mar en casa fácilmente.

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Una receta perfecta de tortilla de camarones andaluza

Una receta perfecta de tortilla de camarones andaluza

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Esta receta de tortilla de camarones es un clásico de la cocina andaluza, especialmente de Cádiz. Fina, crujiente y llena de sabor marino, esta preparación combina ingredientes sencillos con un resultado irresistible. Perfecta como tapa, esta receta permite disfrutar de unos camarones con una textura ligera y muy sabrosa.

Tortilla de camarones receta andaluza tradicional
Tortilla de camarones receta andaluza tradicional

Tortilla de camarones receta andaluza tradicional

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Camarones pequeños: 200 gramos
  • Harina de trigo: 100 gramos
  • Harina de garbanzo: 100 gramos
  • Agua: 250 ml
  • Cebolla: ½ unidad
  • Perejil fresco: 2 cucharadas
  • Ajo: 1 diente
  • Sal: a gusto
  • Aceite para freír: cantidad necesaria

Paso a paso para crear calamares al ajillo deliciosos

1- Pica finamente la cebolla, el ajo y el perejil fresco.

2- En un bol, mezcla las harinas con el agua hasta obtener una masa ligera.

3- Añade los camarones, la cebolla, el ajo y el perejil.

4- Sazona con sal y mezcla bien.

5- Calienta abundante aceite en una sartén amplia.

6- Vierte porciones finas de la mezcla en el aceite caliente.

7- Fríe hasta que las tortillas estén doradas y crujientes.

8- Retira y escurre sobre papel absorbente.

9- Sirve inmediatamente las tortillas de camarones bien calientes.

Tortilla de camarones, la receta perfecta española
Tortilla de camarones, la receta perfecta espa&ntilde;ola

Tortilla de camarones, la receta perfecta española

De la cocina a la mesa

La tortilla de camarones es una de las tapas más representativas de la gastronomía gaditana. Esta receta destaca por su textura fina y crujiente, que contrasta con el sabor intenso de los camarones. Prepararla en casa es sencillo y permite disfrutar de un plato auténtico con pocos ingredientes. La clave está en lograr una masa ligera y una fritura adecuada para conseguir ese acabado dorado perfecto. Además, esta receta es ideal para compartir en reuniones o como aperitivo. Servida recién hecha, es una delicia que transporta directamente a las costas del sur de España.

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