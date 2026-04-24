Tortilla de camarones: la receta andaluza fácil y crujiente

Esta receta de tortilla de camarones es un clásico de la cocina andaluza, especialmente de Cádiz. Fina, crujiente y llena de sabor marino, esta preparación combina ingredientes sencillos con un resultado irresistible. Perfecta como tapa, esta receta permite disfrutar de unos camarones con una textura ligera y muy sabrosa.

1- Pica finamente la cebolla , el ajo y el perejil fresco .

2- En un bol, mezcla las harinas con el agua hasta obtener una masa ligera.

3- Añade los camarones, la cebolla, el ajo y el perejil.

4- Sazona con sal y mezcla bien.

5- Calienta abundante aceite en una sartén amplia.

6- Vierte porciones finas de la mezcla en el aceite caliente.

7- Fríe hasta que las tortillas estén doradas y crujientes.

8- Retira y escurre sobre papel absorbente.

9- Sirve inmediatamente las tortillas de camarones bien calientes.

Tortilla de camarones, la receta perfecta española Tortilla de camarones, la receta perfecta española Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tortilla de camarones es una de las tapas más representativas de la gastronomía gaditana. Esta receta destaca por su textura fina y crujiente, que contrasta con el sabor intenso de los camarones. Prepararla en casa es sencillo y permite disfrutar de un plato auténtico con pocos ingredientes. La clave está en lograr una masa ligera y una fritura adecuada para conseguir ese acabado dorado perfecto. Además, esta receta es ideal para compartir en reuniones o como aperitivo. Servida recién hecha, es una delicia que transporta directamente a las costas del sur de España.