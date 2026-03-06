Tortilla de papas casera: la mejor receta del clásico que nunca falla
La tortilla de papas es una de las recetas más queridas de la cocina casera. Fácil de preparar y perfecta para cualquier momento del día. ¡Probala!
La tortilla de papas, aunque su origen se vincula a la cocina española, con el tiempo se volvió parte del repertorio cotidiano en muchas casas argentinas. Es una receta muy versátil ya que algunos prefieren agregar cebolla para darle un toque dulce, mientras que otros la preparan solo con papas y huevo.
En cualquier caso, el resultado siempre es un plato reconfortante y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para 4 porciones
- 4 papas medianas
- 1 cebolla grande
- 5 huevos
- 120 ml de aceite (para cocinar las papas)
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
Paso a paso de la receta
- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en cubos pequeños para que se cocinen de manera uniforme.
- Pelar la cebolla y cortarla en pluma fina para que se integre bien con las papas durante la cocción.
- Cocinar las papas.
- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Agregar las papas y cocinar lentamente durante unos 10 minutos, removiendo cada tanto para que se cocinen de manera pareja sin quemarse.
- Sumar la cebolla a la sartén y continuar la cocción durante 5 minutos más, hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Retirar del fuego y escurrir el exceso de aceite.
- En un bowl grande batir los huevos con sal y pimienta hasta que estén bien integrados.
- Agregar las papas y la cebolla a los huevos batidos y mezclar suavemente para que todos los ingredientes queden bien cubiertos.
- Calentar una sartén antiadherente con una pequeña cantidad de aceite y volcar la mezcla. Cocinar a fuego medio durante unos 5 minutos.
- Colocar un plato sobre la sartén y girarla con cuidado para darla vuelta. Volver a colocarla en la sartén y cocinar otros 3 a 5 minutos hasta que esté dorada.
- Retirar de la sartén y dejar reposar unos minutos antes de cortar en porciones. ¡Y listo!