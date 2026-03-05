Receta fácil de tortas fritas saladas argentinas para conquistar paladares
Una receta simple y rendidora de tortas fritas , crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideal para el mate en días frescos y lluviosos.
Nada más argentino que una buena receta de tortas fritas para acompañar el mate en una tarde lluviosa. Crujientes por fuera, esponjosas por dentro y con ese gustito salado irresistible, estas tortas fritas son un clásico bien nuestro, fáciles de hacer y perfectas para compartir en familia.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
-
500 gramos de harina 0000.
10 gramos de sal.
50 gramos de grasa vacuna derretida.
250 gramos de agua tibia.
500 gramos de grasa vacuna o aceite para freír.
Paso a paso para crear unas tortas fritas deliciosas
1- En un bol grande, coloca la harina 0000 junto con la sal y mezcla bien.
2- Agrega la grasa vacuna derretida e integra con las manos hasta lograr una textura arenosa.
3- Incorpora de a poco el agua tibia y amasa hasta obtener una masa lisa y suave.
4- Deja reposar la masa 20 minutos tapada con un repasador limpio.
5- Divide en bollitos del mismo tamaño y estirar cada uno formando discos de aproximadamente medio centímetro de espesor.
6- Hace un pequeño corte en el centro de cada disco para evitar que se inflen demasiado.
7- Calienta la grasa vacuna o aceite para freír en una olla profunda y freír las tortas hasta que estén doradas de ambos lados.
8- Retira y apoya sobre papel absorbente. Serví caliente.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de tortas fritas es casi un ritual criollo que pasa de generación en generación. Son ideales para una tarde gris, acompañadas de mate amargo o dulce. Si sobran —cosa rara— podés guardarlas en un recipiente hermético hasta 24 horas y darles un golpe de horno para que recuperen crocancia. Muchos dicen que las tortas fritas nacieron como alternativa económica al pan cuando llovía y no se podía ir a comprar. Sea mito o no, siguen siendo puro sabor argentino. ¡Y a disfrutarlas!.