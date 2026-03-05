Presenta:

Receta fácil de tortas fritas saladas argentinas para conquistar paladares

Una receta simple y rendidora de tortas fritas , crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideal para el mate en días frescos y lluviosos.

Candela Spann

Receta de hacer tortas fritas tradicionales.

Nada más argentino que una buena receta de tortas fritas para acompañar el mate en una tarde lluviosa. Crujientes por fuera, esponjosas por dentro y con ese gustito salado irresistible, estas tortas fritas son un clásico bien nuestro, fáciles de hacer y perfectas para compartir en familia.

Una de receta sencilla pero con todo el sabor
En el campo, la receta de tortas fritas solía cocinarse en fogones al aire libre, en discos de arado bien calientes.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 0000.

  • 10 gramos de sal.

  • 50 gramos de grasa vacuna derretida.

  • 250 gramos de agua tibia.

  • 500 gramos de grasa vacuna o aceite para freír.

Paso a paso para crear unas tortas fritas deliciosas

1- En un bol grande, coloca la harina 0000 junto con la sal y mezcla bien.

2- Agrega la grasa vacuna derretida e integra con las manos hasta lograr una textura arenosa.

3- Incorpora de a poco el agua tibia y amasa hasta obtener una masa lisa y suave.

4- Deja reposar la masa 20 minutos tapada con un repasador limpio.

5- Divide en bollitos del mismo tamaño y estirar cada uno formando discos de aproximadamente medio centímetro de espesor.

6- Hace un pequeño corte en el centro de cada disco para evitar que se inflen demasiado.

7- Calienta la grasa vacuna o aceite para freír en una olla profunda y freír las tortas hasta que estén doradas de ambos lados.

8- Retira y apoya sobre papel absorbente. Serví caliente.

Su sabor es extraordinario
Aunque es típica del Río de la Plata, cada hogar tiene su propia receta de tortas fritas, con pequeños secretos que cambian la textura y el sabor.

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de tortas fritas es casi un ritual criollo que pasa de generación en generación. Son ideales para una tarde gris, acompañadas de mate amargo o dulce. Si sobran —cosa rara— podés guardarlas en un recipiente hermético hasta 24 horas y darles un golpe de horno para que recuperen crocancia. Muchos dicen que las tortas fritas nacieron como alternativa económica al pan cuando llovía y no se podía ir a comprar. Sea mito o no, siguen siendo puro sabor argentino. ¡Y a disfrutarlas!.

