Con esta receta fácil podrás preparar el mejor cóctel con mezcal, limón y miel

Receta de cóctel con mezcal, limón y miel: una bebida mexicana equilibrada y refrescante para disfrutar en casa con un toque ahumado.

Candela Spann

Cóctel mexicano con mezcal paso a paso

Shutterstock

Esta receta de cóctel con mezcal es perfecta para disfrutar el carácter ahumado de esta bebida mexicana en casa. Equilibrado con limón y miel, el mezcal resalta sus notas herbales y profundas. Es una preparación sencilla, refrescante y elegante, ideal para reuniones o celebraciones especiales. ¡Manos a la obra!

Receta fácil de cóctel con mezcal
Receta fácil de cóctel con mezcal

Ingredientes (rinde 2 porciones)

  • Mezcal joven — 120 ml

  • Jugo de limón fresco — 60 ml

  • Miel natural — 30 ml

  • Hielo — 200 gramos

  • Rodajas de limón — 2 unidades

  • Sal — 5 gramos

Cómo preparar mezcal con limón y miel
Cómo preparar mezcal con limón y miel

Paso a paso para un cóctel de mezcal delicioso

1- Escarchar el vaso con limón y sal si se desea.

2- En una coctelera agregar el mezcal, jugo de limón y miel.

3- Añadir hielo.

4- Agitar rápidamente durante 15 segundos.

5- Servir en vaso con hielo fresco.

6- Decorar con una rodaja de limón.

De la tradición a la mesa

El mezcal se disfruta mejor cuando se respeta su esencia. Este cóctel permite apreciar su carácter ahumado sin ocultarlo, equilibrándolo con acidez y dulzor natural. Es una forma moderna y accesible de incorporar mezcal en casa sin alterar su tradición. Ideal para compartir, combina sencillez y autenticidad mexicana. ¡A disfrutar!

