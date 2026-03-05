Con esta receta fácil podrás preparar el mejor cóctel con mezcal, limón y miel
Receta de cóctel con mezcal, limón y miel: una bebida mexicana equilibrada y refrescante para disfrutar en casa con un toque ahumado.
Esta receta de cóctel con mezcal es perfecta para disfrutar el carácter ahumado de esta bebida mexicana en casa. Equilibrado con limón y miel, el mezcal resalta sus notas herbales y profundas. Es una preparación sencilla, refrescante y elegante, ideal para reuniones o celebraciones especiales. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 porciones)
Mezcal joven — 120 ml
Jugo de limón fresco — 60 ml
Miel natural — 30 ml
Hielo — 200 gramos
Rodajas de limón — 2 unidades
Sal — 5 gramos
Paso a paso para un cóctel de mezcal delicioso
1- Escarchar el vaso con limón y sal si se desea.
2- En una coctelera agregar el mezcal, jugo de limón y miel.
3- Añadir hielo.
4- Agitar rápidamente durante 15 segundos.
5- Servir en vaso con hielo fresco.
6- Decorar con una rodaja de limón.
De la tradición a la mesa
El mezcal se disfruta mejor cuando se respeta su esencia. Este cóctel permite apreciar su carácter ahumado sin ocultarlo, equilibrándolo con acidez y dulzor natural. Es una forma moderna y accesible de incorporar mezcal en casa sin alterar su tradición. Ideal para compartir, combina sencillez y autenticidad mexicana. ¡A disfrutar!