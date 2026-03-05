Con esta receta fácil podrás preparar el mejor cóctel con mezcal, limón y miel

Esta receta de cóctel con mezcal es perfecta para disfrutar el carácter ahumado de esta bebida mexicana en casa. Equilibrado con limón y miel, el mezcal resalta sus notas herbales y profundas. Es una preparación sencilla, refrescante y elegante, ideal para reuniones o celebraciones especiales. ¡Manos a la obra!

1- Escarchar el vaso con limón y sal si se desea.

2- En una coctelera agregar el mezcal, jugo de limón y miel.

3- Añadir hielo.

4- Agitar rápidamente durante 15 segundos.

5- Servir en vaso con hielo fresco.

6- Decorar con una rodaja de limón.

De la tradición a la mesa

El mezcal se disfruta mejor cuando se respeta su esencia. Este cóctel permite apreciar su carácter ahumado sin ocultarlo, equilibrándolo con acidez y dulzor natural. Es una forma moderna y accesible de incorporar mezcal en casa sin alterar su tradición. Ideal para compartir, combina sencillez y autenticidad mexicana. ¡A disfrutar!