Perrunillas extremeñas: la receta perfecta de dulces con almendras y canela
Receta de perrunillas extremeñas, dulces tradicionales españoles, tiernos y aromáticos, ideales para acompañar café o meriendas caseras.
La receta de perrunillas extremeñas es un clásico de la repostería tradicional española, especialmente popular en Extremadura. Estos dulces destacan por su textura suave y su delicioso sabor a manteca y almendra. Son perfectos para acompañar el café o disfrutar en celebraciones familiares con un toque auténtico y casero.
Rinde: 20 perrunillas
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo
- 200 g de manteca de cerdo
- 150 g de azúcar
- 2 huevos
- 100 g de almendra molida
- 1 cucharadita de canela molida
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de levadura química
- 1 huevo batido para pincelar
- Azúcar para espolvorear
Paso a paso para crear perrunillas extremeñas un dulce delicioso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- En un bol, mezcla la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
- Añade los huevos, la ralladura de limón y la canela.
- Incorpora la almendra molida y mezcla bien.
- Agrega la harina y la levadura poco a poco hasta formar una masa homogénea.
- Forma pequeñas bolas y aplástalas ligeramente sobre una bandeja de horno.
- Pincela con huevo batido y espolvorea azúcar por encima.
- Hornea durante 20–25 minutos hasta que estén doradas.
- Deja enfriar antes de servir.
De la cocina a tu mesa
Las perrunillas extremeñas son uno de los dulces más representativos de la repostería tradicional española, elaboradas con ingredientes sencillos que dan como resultado un sabor auténtico y lleno de historia. Su textura tierna y ligeramente quebradiza las convierte en el acompañamiento perfecto para café, té o chocolate caliente. Además, son ideales para preparar en cantidad y conservar durante varios días en recipientes herméticos, manteniendo toda su calidad y aroma. Esta receta refleja la esencia de la cocina casera de Extremadura, donde las elaboraciones tradicionales se transmiten de generación en generación. Prepararlas en casa es una excelente forma de disfrutar de un dulce clásico y compartir momentos especiales alrededor de la mesa con familiares y amigos. ¡A disfrutar!.