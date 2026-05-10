Perrunillas extremeñas: la receta perfecta de dulces con almendras y canela

La receta de perrunillas extremeñas es un clásico de la repostería tradicional española, especialmente popular en Extremadura. Estos dulces destacan por su textura suave y su delicioso sabor a manteca y almendra. Son perfectos para acompañar el café o disfrutar en celebraciones familiares con un toque auténtico y casero.

Rinde: 20 perrunillas

Ingredientes

500 g de harina de trigo

200 g de manteca de cerdo

150 g de azúcar

2 huevos

100 g de almendra molida

1 cucharadita de canela molida

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de levadura química

1 huevo batido para pincelar

Azúcar para espolvorear

Paso a paso para crear perrunillas extremeñas un dulce delicioso

Precalienta el horno a 180 °C.

En un bol, mezcla la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.

con el hasta obtener una suave. Añade los huevos , la ralladura de limón y la canela .

, la ralladura de y la . Incorpora la almendra molida y mezcla bien.

molida y mezcla bien. Agrega la harina y la levadura poco a poco hasta formar una masa homogénea.

y la poco a poco hasta formar una homogénea. Forma pequeñas bolas y aplástalas ligeramente sobre una bandeja de horno.

Pincela con huevo batido y espolvorea azúcar por encima.

batido y espolvorea por encima. Hornea durante 20–25 minutos hasta que estén doradas.

Deja enfriar antes de servir.

Acompaña esta receta con la infusión que gustes Acompaña esta receta con la infusión que gustes Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Las perrunillas extremeñas son uno de los dulces más representativos de la repostería tradicional española, elaboradas con ingredientes sencillos que dan como resultado un sabor auténtico y lleno de historia. Su textura tierna y ligeramente quebradiza las convierte en el acompañamiento perfecto para café, té o chocolate caliente. Además, son ideales para preparar en cantidad y conservar durante varios días en recipientes herméticos, manteniendo toda su calidad y aroma. Esta receta refleja la esencia de la cocina casera de Extremadura, donde las elaboraciones tradicionales se transmiten de generación en generación. Prepararlas en casa es una excelente forma de disfrutar de un dulce clásico y compartir momentos especiales alrededor de la mesa con familiares y amigos. ¡A disfrutar!.