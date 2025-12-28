Prepara esta receta de panellets catalanes: los dulces de almendras más deliciosos
Paso a paso imbatible de panellets catalanes, aquellos dulces tradicionales llenos historia, que se ganan el corazón de todos. ¡A la receta!
Esta receta de panellets es un clásico de la repostería catalana, especialmente tradicional en la festividad de Todos los Santos. Pequeños, aromáticos y llenos de sabor, estos dulces se elaboran a base de almendras y azúcar. Este paso a paso se destaca por su sencillez, su textura delicada y su fuerte valor cultural. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 25–30 panellets)
Almendra molida: 500 g
Azúcar: 400 g
Patata cocida y hecha puré: 150 g
Huevo: 1 unidad
Ralladura de limón: 1 cucharada
Piñones: 150 g
Almendras laminadas: 100 g (opcional)
Coco rallado: 100 g (opcional)
Azúcar glass: cantidad necesaria (opcional)
Paso a paso para preparar unos panellets perfectos
En un bol grande, mezcla la almendra molida con el azúcar.
Agrega el puré de patatas frío y la ralladura de limón.
Integra bien hasta obtener una masa homogénea y maleable.
Cubre la masa y déjala reposar en el refrigerador durante 12 horas.
Precalienta el horno a 180 °C.
Forma pequeñas bolitas con la masa.
Pasa algunas por piñones, otras por almendras o coco, presionando suavemente.
Pinta los panellets con huevo batido.
Colócalos en una bandeja con papel para horno.
Hornea durante 10 a 12 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.
Deja enfriar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los panellets son mucho más que un simple dulce: representan tradición, celebración y memoria colectiva. Esta receta, típica de Cataluña, se transmite de generación en generación y se prepara especialmente durante el otoño. Su base de almendra les aporta una textura suave y un sabor intenso, mientras que los diferentes recubrimientos permiten variedad sin complicaciones. Prepararlos en casa es una experiencia ideal para compartir en familia, ya que su elaboración es simple y participativa. ¡A disfrutar!