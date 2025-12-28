Prepara esta receta de panellets catalanes: los dulces de almendras más deliciosos

Esta receta de panellets es un clásico de la repostería catalana, especialmente tradicional en la festividad de Todos los Santos. Pequeños, aromáticos y llenos de sabor, estos dulces se elaboran a base de almendras y azúcar. Este paso a paso se destaca por su sencillez, su textura delicada y su fuerte valor cultural. ¡A cocinar!

La receta de panellets tiene siglos de antigüedad y está ligada a celebraciones religiosas.

Hornea durante 10 a 12 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.

Pasa algunas por piñones, otras por almendras o coco , presionando suavemente.

Cubre la masa y déjala reposar en el refrigerador durante 12 horas.

Agrega el puré de patatas frío y la ralladura de limón.

En un bol grande, mezcla la almendra molida con el azúcar.

Aunque la receta básica es la misma, cada familia catalana tiene su versión particular.

De la cocina a la mesa

Los panellets son mucho más que un simple dulce: representan tradición, celebración y memoria colectiva. Esta receta, típica de Cataluña, se transmite de generación en generación y se prepara especialmente durante el otoño. Su base de almendra les aporta una textura suave y un sabor intenso, mientras que los diferentes recubrimientos permiten variedad sin complicaciones. Prepararlos en casa es una experiencia ideal para compartir en familia, ya que su elaboración es simple y participativa. ¡A disfrutar!