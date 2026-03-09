Esta receta de empanadas de roquefort y nuez son ideales para tus reuniones

Si te gustan los sabores intensos, esta receta de empanadas de roquefort y nuez es ideal. La combinación del queso roquefort con el toque crocante de las nueces crea un relleno cremoso y muy sabroso. Son perfectas para una picada , una entrada o una comida diferente.

Muchas versiones de la receta de empanadas de roquefort y nuez incluyen un toque de miel para equilibrar el sabor del queso.

1- En una sartén derretí la manteca y agregá la cebolla picada.

2- Cociná hasta que la cebolla esté transparente y dejá enfriar.

3- En un bol mezclá el queso roquefort con el queso crema hasta lograr una pasta.

4- Sumá la cebolla cocida, las nueces picadas y la pimienta negra molida.

5- Colocá una cucharada del relleno en cada disco de masa para empanadas.

6- Cerrá las empanadas haciendo el repulgue o presionando los bordes con un tenedor.

7- Acomodá las empanadas en una bandeja para horno.

8- Pintá con el huevo batido para que queden doradas.

9- Llevá a horno precalentado a 200 grados y horneá durante 20 minutos hasta que estén doradas.

Listas para saborearlas una a una Esta receta de empanadas de roquefort y nuez es simple y fácil de preparar.

De la cocina a la mesa

Esta receta de empanadas de roquefort y nuez es ideal para quienes buscan algo distinto a las empanadas tradicionales. El sabor intenso del roquefort se equilibra con la textura crocante de las nueces, creando un relleno muy especial. Son perfectas para servir en una picada, como entrada o incluso para una cena liviana acompañada con una ensalada fresca. Se conservan muy bien en heladera hasta dos días y podés recalentarlas en horno para que recuperen su textura crocante. ¡Y a disfrutar!.