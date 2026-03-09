Presenta:

Tendencias

|

Receta

Lucite con esta receta de scones de queso caseros para el mate

La receta receta de scones de queso, es fácil y lograrás una textura esponjosa, dorada y perfecta, para acompañar el mate o una merienda salada bien casera.

Candela Spann

Seguí el paso a paso y obtené unos scones de queso dorados y deliciosos.

Seguí el paso a paso y obtené unos scones de queso dorados y deliciosos.

Shutterstock

Si buscás algo rápido para la merienda, esta receta de scones de queso es ideal. Son suaves, esponjosos y con un sabor intenso a queso que los hace irresistibles. Se preparan en pocos minutos y quedan perfectos para acompañar el mate, el o una picada casera.

Acompañá esos matecitos con estos scones de queso
Algunas versiones de la receta de scones de queso incorporan hierbas o panceta para sumar sabor.

Algunas versiones de la receta de scones de queso incorporan hierbas o panceta para sumar sabor.

Rinde: 10 porciones

Ingredientes

  • 250 gramos de harina 0000.

  • 120 gramos de queso rallado.

  • 100 gramos de manteca fría.

  • 120 gramos de leche.

  • 10 gramos de polvo de hornear.

  • 4 gramos de sal.

  • 1 huevo (aproximadamente 60 gramos).

  • 30 gramos de queso rallado extra para la superficie.

Paso a paso para crear unos scones de queso deliciosos

1- En un bol grande mezclá la harina 0000, el polvo de hornear y la sal.

2- Agregá la manteca fría en cubos y desmenuzá con los dedos hasta lograr una textura arenosa.

3- Sumá el queso rallado y mezclá.

4- Batí ligeramente el huevo y agregá junto con la leche a la preparación.

5- Uní los ingredientes hasta formar una masa suave sin amasar demasiado.

6- Estirá la masa sobre la mesada hasta lograr un grosor de aproximadamente dos centímetros.

7- Cortá los scones con un cortante o vaso.

8- Colocá los scones de queso en una placa para horno.

9- Espolvoreá el queso rallado extra por encima y llevalos a horno precalentado a 200 grados y horneá durante 15 a 18 minutos hasta que estén dorados.

Un manjar que no podés dejar de preparar
El secreto de una buena receta de scones de queso es no amasar demasiado la masa.

El secreto de una buena receta de scones de queso es no amasar demasiado la masa.

De la cocina a la mesa

Esta receta de scones de queso es perfecta para resolver una merienda rápida y sabrosa. La combinación de manteca y queso crea una textura suave por dentro y dorada por fuera que resulta irresistible. Si querés, podés sumar hierbas, pimienta o incluso queso azul para intensificar el sabor. Lo mejor es comerlos recién hechos, tibios y bien aromáticos. De todas maneras, se conservan bien un día en un recipiente cerrado y calentarlos unos minutos antes de servir. ¡Súper fáciles!.

Archivado en

Notas Relacionadas