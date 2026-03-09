Lucite con esta receta de scones de queso caseros para el mate
La receta receta de scones de queso, es fácil y lograrás una textura esponjosa, dorada y perfecta, para acompañar el mate o una merienda salada bien casera.
Si buscás algo rápido para la merienda, esta receta de scones de queso es ideal. Son suaves, esponjosos y con un sabor intenso a queso que los hace irresistibles. Se preparan en pocos minutos y quedan perfectos para acompañar el mate, el té o una picada casera.
Rinde: 10 porciones
Ingredientes
250 gramos de harina 0000.
120 gramos de queso rallado.
100 gramos de manteca fría.
120 gramos de leche.
10 gramos de polvo de hornear.
4 gramos de sal.
1 huevo (aproximadamente 60 gramos).
30 gramos de queso rallado extra para la superficie.
Paso a paso para crear unos scones de queso deliciosos
1- En un bol grande mezclá la harina 0000, el polvo de hornear y la sal.
2- Agregá la manteca fría en cubos y desmenuzá con los dedos hasta lograr una textura arenosa.
3- Sumá el queso rallado y mezclá.
4- Batí ligeramente el huevo y agregá junto con la leche a la preparación.
5- Uní los ingredientes hasta formar una masa suave sin amasar demasiado.
6- Estirá la masa sobre la mesada hasta lograr un grosor de aproximadamente dos centímetros.
7- Cortá los scones con un cortante o vaso.
8- Colocá los scones de queso en una placa para horno.
9- Espolvoreá el queso rallado extra por encima y llevalos a horno precalentado a 200 grados y horneá durante 15 a 18 minutos hasta que estén dorados.
De la cocina a la mesa
Esta receta de scones de queso es perfecta para resolver una merienda rápida y sabrosa. La combinación de manteca y queso crea una textura suave por dentro y dorada por fuera que resulta irresistible. Si querés, podés sumar hierbas, pimienta o incluso queso azul para intensificar el sabor. Lo mejor es comerlos recién hechos, tibios y bien aromáticos. De todas maneras, se conservan bien un día en un recipiente cerrado y calentarlos unos minutos antes de servir. ¡Súper fáciles!.