Lucite con esta receta de scones de queso caseros para el mate

Si buscás algo rápido para la merienda, esta receta de scones de queso es ideal. Son suaves, esponjosos y con un sabor intenso a queso que los hace irresistibles. Se preparan en pocos minutos y quedan perfectos para acompañar el mate , el té o una picada casera.

Algunas versiones de la receta de scones de queso incorporan hierbas o panceta para sumar sabor.

Acompañá esos matecitos con estos scones de queso

30 gramos de queso rallado extra para la superficie.

1- En un bol grande mezclá la harina 0000 , el polvo de hornear y la sal .

2- Agregá la manteca fría en cubos y desmenuzá con los dedos hasta lograr una textura arenosa.

3- Sumá el queso rallado y mezclá.

4- Batí ligeramente el huevo y agregá junto con la leche a la preparación.

5- Uní los ingredientes hasta formar una masa suave sin amasar demasiado.

6- Estirá la masa sobre la mesada hasta lograr un grosor de aproximadamente dos centímetros.

7- Cortá los scones con un cortante o vaso.

8- Colocá los scones de queso en una placa para horno.

9- Espolvoreá el queso rallado extra por encima y llevalos a horno precalentado a 200 grados y horneá durante 15 a 18 minutos hasta que estén dorados.

Un manjar que no podés dejar de preparar El secreto de una buena receta de scones de queso es no amasar demasiado la masa. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de scones de queso es perfecta para resolver una merienda rápida y sabrosa. La combinación de manteca y queso crea una textura suave por dentro y dorada por fuera que resulta irresistible. Si querés, podés sumar hierbas, pimienta o incluso queso azul para intensificar el sabor. Lo mejor es comerlos recién hechos, tibios y bien aromáticos. De todas maneras, se conservan bien un día en un recipiente cerrado y calentarlos unos minutos antes de servir. ¡Súper fáciles!.