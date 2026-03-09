Presenta:

Seguí esta receta y aprendé cómo hacer salteado de verduras económico y fácil

Receta de salteado de verduras fácil y económico, un plato rápido, saludable y rendidor que se prepara en pocos minutos con ingredientes simples.

Candela Spann

La receta de salteado de verduras fácil y económico es una opción perfecta para preparar una comida rápida, saludable y rendidora. Con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina, esta delicia combina diferentes verduras en una sartén bien caliente, logrando un plato liviano, sabroso y muy fácil de adaptar. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 3–4 porciones)

  • Zanahoria — 150 gramos

  • Cebolla — 150 gramos

  • Morrón rojo — 120 gramos

  • Zapallito o zucchini — 200 gramos

  • Ajo — 10 gramos

  • Aceite — 30 gramos

  • Sal — 6 gramos

  • Pimienta — 3 gramos

  • Salsa de soja (opcional) — 15 gramos

Paso a paso para crear un salteado de verduras sencillo

1- Lavar bien todas las verduras antes de comenzar la preparación.

2- Cortar la zanahoria en rodajas finas y la cebolla en tiras.

3- Picar el morrón y el zapallito en trozos medianos.

4- Calentar el aceite en una sartén grande o wok a fuego alto.

5- Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos para perfumar el aceite.

6- Incorporar primero la zanahoria, ya que necesita más cocción.

7- Sumar la cebolla y el morrón, mezclando constantemente.

8- Añadir el zapallito y saltear durante 5 minutos hasta que las verduras estén tiernas pero firmes.

9- Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de salsa de soja si se desea.

10- Servir caliente como plato principal liviano o como guarnición.

De la cocina a la mesa

El salteado de verduras fácil y económico es una de esas recetas que siempre conviene tener a mano. Además de ser rápido de preparar, permite aprovechar las verduras que haya disponibles en la heladera. El secreto está en cocinarlas a fuego fuerte para que mantengan su textura y sabor. Esta delicia puede servirse sola como plato liviano o acompañar arroz, fideos o carnes. También es ideal para quienes buscan una comida más saludable sin complicarse demasiado en la cocina. ¡A disfrutar!

