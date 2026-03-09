Seguí esta receta y aprendé cómo hacer salteado de verduras económico y fácil
Receta de salteado de verduras fácil y económico, un plato rápido, saludable y rendidor que se prepara en pocos minutos con ingredientes simples.
La receta de salteado de verduras fácil y económico es una opción perfecta para preparar una comida rápida, saludable y rendidora. Con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina, esta delicia combina diferentes verduras en una sartén bien caliente, logrando un plato liviano, sabroso y muy fácil de adaptar. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 3–4 porciones)
-
Zanahoria — 150 gramos
Cebolla — 150 gramos
Morrón rojo — 120 gramos
Zapallito o zucchini — 200 gramos
Ajo — 10 gramos
Aceite — 30 gramos
Sal — 6 gramos
Pimienta — 3 gramos
Salsa de soja (opcional) — 15 gramos
Paso a paso para crear un salteado de verduras sencillo
1- Lavar bien todas las verduras antes de comenzar la preparación.
2- Cortar la zanahoria en rodajas finas y la cebolla en tiras.
3- Picar el morrón y el zapallito en trozos medianos.
4- Calentar el aceite en una sartén grande o wok a fuego alto.
5- Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos para perfumar el aceite.
6- Incorporar primero la zanahoria, ya que necesita más cocción.
7- Sumar la cebolla y el morrón, mezclando constantemente.
8- Añadir el zapallito y saltear durante 5 minutos hasta que las verduras estén tiernas pero firmes.
9- Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de salsa de soja si se desea.
10- Servir caliente como plato principal liviano o como guarnición.
De la cocina a la mesa
El salteado de verduras fácil y económico es una de esas recetas que siempre conviene tener a mano. Además de ser rápido de preparar, permite aprovechar las verduras que haya disponibles en la heladera. El secreto está en cocinarlas a fuego fuerte para que mantengan su textura y sabor. Esta delicia puede servirse sola como plato liviano o acompañar arroz, fideos o carnes. También es ideal para quienes buscan una comida más saludable sin complicarse demasiado en la cocina. ¡A disfrutar!