Receta de quiche de verduras casero: rápido, sano y lleno de sabor

Prepara esta receta paso a paso de quiche de verduras, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

65YMÁS

Esta receta de quiche de verduras es una opción deliciosa, práctica y versátil para cualquier comida del día. La receta combina una base crujiente con un relleno suave elaborado con vegetales frescos, perfecto para quienes buscan platos equilibrados y llenos de sabor. Ideal para compartir y disfrutar en familia.

La receta original del quiche no llevaba verduras, sino solo crema y huevo; las versiones actuales son una evolución moderna.

Ingredientes para una quiche de verduras perfecta

Rinde 6 porciones.

  • 1 lámina de masa quebrada.
  • 1 cucharada de mantequilla (para engrasar el molde).
  • 1 zucchini picado.
  • 1 pimiento rojo picado.
  • 1 cebolla picada.
  • 1 zanahoria rallada.
  • 150 g de champiñones laminados.
  • 3 huevos.
  • 200 ml de crema de leche.
  • 150 g de queso rallado.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto.
  • Aceite de oliva.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde para quiche con mantequilla.

2- Coloca la masa quebrada en el molde, presiona bien y recorta los bordes. Pincha la superficie con un tenedor.

3- Hornea la base durante 10 minutos para que quede ligeramente firme.

4- Calienta una sartén con un poco de aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

5- Añade el pimiento, el zucchini, la zanahoria y los champiñones. Cocina a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas.

6- En un bowl, bate los huevos junto con la crema de leche y el queso rallado. Agrega sal y pimienta.

7- Incorpora las verduras salteadas a la mezcla de huevo y queso.

8- Vierte el relleno sobre la base de masa precocida.

9- Hornea durante 30–35 minutos, o hasta que el quiche esté dorado y cuajado en el centro.

10- Deja reposar 10 minutos antes de cortar.

En Francia, la receta de quiche Lorraine es la más famosa, pero las variantes con verduras son ahora las más populares en cocina casera.

De la cocina a la mesa

Este quiche de verduras es una receta perfecta para quienes disfrutan de sabores suaves y una textura cremosa combinada con una base crujiente. Su preparación es sencilla y permite aprovechar cualquier verdura disponible, lo que convierte esta receta en una alternativa flexible y económica. Además, es ideal tanto para servir caliente como fría, lo que la hace adecuada para almuerzos, cenas o incluso picnics. Al rendir varias porciones, se transforma en un plato ideal para compartir y disfrutar en familia. Preparar este quiche no solo es práctico, sino también una manera deliciosa de incorporar verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!

