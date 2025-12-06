Receta de quiche de verduras casero: rápido, sano y lleno de sabor
Prepara esta receta paso a paso de quiche de verduras, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de quiche de verduras es una opción deliciosa, práctica y versátil para cualquier comida del día. La receta combina una base crujiente con un relleno suave elaborado con vegetales frescos, perfecto para quienes buscan platos equilibrados y llenos de sabor. Ideal para compartir y disfrutar en familia.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una quiche de verduras perfecta
Rinde 6 porciones.
- 1 lámina de masa quebrada.
- 1 cucharada de mantequilla (para engrasar el molde).
- 1 zucchini picado.
- 1 pimiento rojo picado.
- 1 cebolla picada.
- 1 zanahoria rallada.
- 150 g de champiñones laminados.
- 3 huevos.
- 200 ml de crema de leche.
- 150 g de queso rallado.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Aceite de oliva.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde para quiche con mantequilla.
2- Coloca la masa quebrada en el molde, presiona bien y recorta los bordes. Pincha la superficie con un tenedor.
3- Hornea la base durante 10 minutos para que quede ligeramente firme.
4- Calienta una sartén con un poco de aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
5- Añade el pimiento, el zucchini, la zanahoria y los champiñones. Cocina a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas.
6- En un bowl, bate los huevos junto con la crema de leche y el queso rallado. Agrega sal y pimienta.
7- Incorpora las verduras salteadas a la mezcla de huevo y queso.
8- Vierte el relleno sobre la base de masa precocida.
9- Hornea durante 30–35 minutos, o hasta que el quiche esté dorado y cuajado en el centro.
10- Deja reposar 10 minutos antes de cortar.
De la cocina a la mesa
Este quiche de verduras es una receta perfecta para quienes disfrutan de sabores suaves y una textura cremosa combinada con una base crujiente. Su preparación es sencilla y permite aprovechar cualquier verdura disponible, lo que convierte esta receta en una alternativa flexible y económica. Además, es ideal tanto para servir caliente como fría, lo que la hace adecuada para almuerzos, cenas o incluso picnics. Al rendir varias porciones, se transforma en un plato ideal para compartir y disfrutar en familia. Preparar este quiche no solo es práctico, sino también una manera deliciosa de incorporar verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!