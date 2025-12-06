Tortitas de papa paso a paso: la receta ideal para cualquier comida
Prepara esta receta paso a paso de tortitas de papa, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tortitas de papa es una opción sencilla, económica y versátil que puedes preparar en cualquier momento. La receta destaca por su suavidad, sabor casero y facilidad al combinar ingredientes básicos. Ideal para servir como acompañamiento, desayuno o plato principal, ofrece una experiencia deliciosa para todas las edades.
Ingredientes para unas tortitas de papa perfectas
Rinde 4 porciones.
- 4 papas medianas.
- 2 huevos.
- 1/2 taza de pan molido.
- 1/4 taza de harina.
- 1/4 taza de cebolla picada.
- 1 cucharadita de sal.
- 1/2 cucharadita de pimienta.
- Aceite para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Coloca las papas en agua caliente con sal y cocina hasta que estén suaves. Escurre y deja enfriar un poco.
2- Pela las papas cocidas y aplástalas hasta obtener un puré homogéneo.
3- Agrega al puré los huevos, la cebolla, la sal, la pimienta, la harina y la mitad del pan molido. Mezcla bien.
4- Toma porciones de la mezcla y forma las tortitas del tamaño que prefieras. Pásalas ligeramente por el pan molido restante.
5- Calienta aceite en una sartén y fríe las tortitas por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes.
6- Retíralas del aceite y colócalas sobre papel absorbente. Sirve calientes con salsa, crema o como acompañamiento.
De la cocina a la mesa
Las tortitas de papa son una preparación tradicional que demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse en un platillo lleno de sabor y textura. Esta receta permite variar fácilmente los acompañamientos, adaptándose tanto a comidas ligeras como a platillos más completos. Su consistencia suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera las convierte en una opción ideal para toda la familia. Además, son una excelente alternativa para aprovechar papas cocidas o restos de puré. Prepararlas es rápido, accesible y siempre satisfactorio, por lo que se convierten en una receta indispensable dentro de la cocina casera cotidiana. ¡A disfrutar!