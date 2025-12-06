Tortitas de papa paso a paso: la receta ideal para cualquier comida

Esta receta de tortitas de papa es una opción sencilla, económica y versátil que puedes preparar en cualquier momento. La receta destaca por su suavidad, sabor casero y facilidad al combinar ingredientes básicos. Ideal para servir como acompañamiento, desayuno o plato principal, ofrece una experiencia deliciosa para todas las edades.

En algunas cocinas tradicionales, la receta se enriquece con hierbas frescas para darle un aroma único sin alterar su sencillez clásica.

1- Coloca las papas en agua caliente con sal y cocina hasta que estén suaves. Escurre y deja enfriar un poco.

2- Pela las papas cocidas y aplástalas hasta obtener un puré homogéneo.

3- Agrega al puré los huevos, la cebolla, la sal, la pimienta, la harina y la mitad del pan molido. Mezcla bien.

4- Toma porciones de la mezcla y forma las tortitas del tamaño que prefieras. Pásalas ligeramente por el pan molido restante.

5- Calienta aceite en una sartén y fríe las tortitas por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes.

6- Retíralas del aceite y colócalas sobre papel absorbente. Sirve calientes con salsa, crema o como acompañamiento.

Se dice que la receta original surgió como una forma práctica de aprovechar papas cocidas del día anterior. 20 minutos

De la cocina a la mesa

Las tortitas de papa son una preparación tradicional que demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse en un platillo lleno de sabor y textura. Esta receta permite variar fácilmente los acompañamientos, adaptándose tanto a comidas ligeras como a platillos más completos. Su consistencia suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera las convierte en una opción ideal para toda la familia. Además, son una excelente alternativa para aprovechar papas cocidas o restos de puré. Prepararlas es rápido, accesible y siempre satisfactorio, por lo que se convierten en una receta indispensable dentro de la cocina casera cotidiana. ¡A disfrutar!