Receta de machaca con huevo: el desayuno mexicano que conquista a todos

Esta receta tradicional del norte de México combina sabores intensos y auténticos que han pasado de generación en generación. La machaca con huevo es una receta sencilla, nutritiva y muy versátil, perfecta para el desayuno o la comida. Su preparación destaca por ingredientes básicos que, al unirse, crean un plato profundamente reconfortante.

Aunque hoy es un desayuno popular, la receta surgió como alimento energético para vaqueros y viajeros en largas jornadas.

1- Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio.

2- Agrega la cebolla y sofríe hasta que esté transparente.

3- Incorpora el chile serrano y el tomate; cocina por unos minutos hasta que suavicen.

4- Añade la machaca de res y mezcla para que se integre bien con los vegetales.

5- Bate ligeramente los huevos y viértelos sobre la mezcla.

6- Remueve con suavidad hasta que los huevos cuajen y todo quede bien incorporado.

7- Ajusta sal y pimienta al gusto.

8- Sirve caliente acompañado de tortillas de maíz.

Esta receta tiene raíces norteñas y originalmente se elaboraba para aprovechar la carne seca que se conservaba por meses sin refrigeración.

De la cocina a la mesa

La machaca con huevo es una preparación emblemática del norte de México que resalta por su sabor intenso y su sencillez. Esta receta permite aprovechar un ingrediente tradicionalmente deshidratado, logrando un plato que combina textura, aroma y practicidad. Además de ser económica y rápida de elaborar, se adapta fácilmente a diferentes gustos: se puede preparar más picante, añadir pimientos o acompañar con frijoles y tortillas recién hechas. La mezcla entre la machaca y el huevo crea una combinación perfecta para empezar el día con energía o disfrutar una comida ligera pero sustanciosa. Es una receta que nunca falla. ¡A disfrutar!