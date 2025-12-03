Receta de machaca con huevo: el desayuno mexicano que conquista a todos
Prepara esta receta paso a paso de machaca con huevo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta tradicional del norte de México combina sabores intensos y auténticos que han pasado de generación en generación. La machaca con huevo es una receta sencilla, nutritiva y muy versátil, perfecta para el desayuno o la comida. Su preparación destaca por ingredientes básicos que, al unirse, crean un plato profundamente reconfortante.
Ingredientes para una machaca con huevo perfecta
Rinde 4 porciones.
- 200 g de machaca de res.
- 6 huevos.
- 1 tomate picado.
- 1 cebolla picada.
- 1 chile serrano picado (opcional).
- 2 cucharadas de aceite.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Tortillas de maíz para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio.
2- Agrega la cebolla y sofríe hasta que esté transparente.
3- Incorpora el chile serrano y el tomate; cocina por unos minutos hasta que suavicen.
4- Añade la machaca de res y mezcla para que se integre bien con los vegetales.
5- Bate ligeramente los huevos y viértelos sobre la mezcla.
6- Remueve con suavidad hasta que los huevos cuajen y todo quede bien incorporado.
7- Ajusta sal y pimienta al gusto.
8- Sirve caliente acompañado de tortillas de maíz.
De la cocina a la mesa
La machaca con huevo es una preparación emblemática del norte de México que resalta por su sabor intenso y su sencillez. Esta receta permite aprovechar un ingrediente tradicionalmente deshidratado, logrando un plato que combina textura, aroma y practicidad. Además de ser económica y rápida de elaborar, se adapta fácilmente a diferentes gustos: se puede preparar más picante, añadir pimientos o acompañar con frijoles y tortillas recién hechas. La mezcla entre la machaca y el huevo crea una combinación perfecta para empezar el día con energía o disfrutar una comida ligera pero sustanciosa. Es una receta que nunca falla. ¡A disfrutar!