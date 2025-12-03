Presenta:

Receta de machaca con huevo: el desayuno mexicano que conquista a todos

Prepara esta receta paso a paso de machaca con huevo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

MDZ México

En muchas familias, la receta de machaca con huevo se transmite de generación en generación con variaciones muy personales.

Food and travel México

Esta receta tradicional del norte de México combina sabores intensos y auténticos que han pasado de generación en generación. La machaca con huevo es una receta sencilla, nutritiva y muy versátil, perfecta para el desayuno o la comida. Su preparación destaca por ingredientes básicos que, al unirse, crean un plato profundamente reconfortante.

Aunque hoy es un desayuno popular, la receta surgió como alimento energético para vaqueros y viajeros en largas jornadas.
Ingredientes para una machaca con huevo perfecta

Rinde 4 porciones.

  • 200 g de machaca de res.
  • 6 huevos.
  • 1 tomate picado.
  • 1 cebolla picada.
  • 1 chile serrano picado (opcional).
  • 2 cucharadas de aceite.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto.
  • Tortillas de maíz para acompañar.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio.

2- Agrega la cebolla y sofríe hasta que esté transparente.

3- Incorpora el chile serrano y el tomate; cocina por unos minutos hasta que suavicen.

4- Añade la machaca de res y mezcla para que se integre bien con los vegetales.

5- Bate ligeramente los huevos y viértelos sobre la mezcla.

6- Remueve con suavidad hasta que los huevos cuajen y todo quede bien incorporado.

7- Ajusta sal y pimienta al gusto.

8- Sirve caliente acompañado de tortillas de maíz.

Esta receta tiene raíces norteñas y originalmente se elaboraba para aprovechar la carne seca que se conservaba por meses sin refrigeración.
De la cocina a la mesa

La machaca con huevo es una preparación emblemática del norte de México que resalta por su sabor intenso y su sencillez. Esta receta permite aprovechar un ingrediente tradicionalmente deshidratado, logrando un plato que combina textura, aroma y practicidad. Además de ser económica y rápida de elaborar, se adapta fácilmente a diferentes gustos: se puede preparar más picante, añadir pimientos o acompañar con frijoles y tortillas recién hechas. La mezcla entre la machaca y el huevo crea una combinación perfecta para empezar el día con energía o disfrutar una comida ligera pero sustanciosa. Es una receta que nunca falla. ¡A disfrutar!

