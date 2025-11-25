Receta de entomatadas de pollo: auténtico sabor mexicano

Esta deliciosa receta de entomatadas de pollo combina la suavidad de las tortillas con una salsa de tomate casera llena de sabor y tradición. La receta es perfecta para comidas familiares, ya que ofrece un equilibrio ideal entre sencillez y autenticidad. Además, su preparación permite disfrutar ingredientes frescos que realzan el carácter mexicano en cada bocado.

Cada región adapta la receta de entomatadas agregando ingredientes locales, lo que crea versiones únicas en sabor y presentación.

Cada región adapta la receta de entomatadas agregando ingredientes locales, lo que crea versiones únicas en sabor y presentación.

12 tortillas de maíz.

2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas.

4 tomates rojos maduros.

1/4 de cebolla blanca.

1 diente de ajo.

1 taza de caldo de pollo.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Sal al gusto.

Pimienta negra al gusto.

Para decorar:

Crema al gusto.

Queso fresco desmoronado.

Rodajas de cebolla.

Cilantro fresco picado.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Licua los tomates con la cebolla, el ajo y el caldo de pollo hasta obtener una salsa homogénea.

2- Calienta el aceite en una sartén y vierte la salsa. Cocina a fuego medio durante 10 minutos, sazona con sal y pimienta.

3- Calienta ligeramente las tortillas para que sean flexibles.

4- Rellena cada tortilla con el pollo deshebrado y dóblalas cuidadosamente.

5- Baña las tortillas con la salsa caliente de tomate.

6- Decora con crema, queso fresco, cebolla y cilantro al gusto.

7- Sirve inmediatamente para disfrutar su sabor y textura.

Esta receta de entomatadas tiene orígenes caseros y surgió como una forma deliciosa de aprovechar tortillas del día anterior con salsa de tomate fresca. Esta receta de entomatadas tiene orígenes caseros y surgió como una forma deliciosa de aprovechar tortillas del día anterior con salsa de tomate fresca. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de entomatadas de pollo es una opción reconfortante que destaca por su sabor fresco y preparación accesible. Gracias a la salsa de tomate natural, se logra un platillo ligero pero lleno de carácter, ideal para cualquier día de la semana. La receta también permite adaptaciones, como añadir chiles suaves para un toque picante o acompañar con frijoles refritos. Su versatilidad la convierte en una alternativa excelente para compartir en familia o con amigos. Preparar esta receta refleja la esencia de la cocina tradicional, donde cada ingrediente aporta historia, aroma y un sabor auténtico que satisface todos los sentidos. ¡A disfrutar!