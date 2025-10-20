Dale frescura a tus comidas con esta receta de ensalada coleslaw fácil y rápida
Refrescante, cremosa y llena de sabor. Descubrí cómo preparar en minutos la clásica ensalada coleslaw, perfecta para acompañar carnes o sándwiches.
Fresca, crocante y con ese toque cremoso justo, la receta de ensalada coleslaw es ideal para acompañar asados, hamburguesas o sándwiches. Originaria de Estados Unidos, se volvió un clásico también en las mesas argentinas por su sabor equilibrado y su textura irresistible.
Ingredientes
Rinde: 4 porciones
- Repollo blanco, ½ unidad.
- Repollo morado, ¼ unidad.
- Zanahorias, 2 medianas.
- Mayonesa, 4 cdas.
- Crema o yogur natural, 2 cdas.
- Vinagre de manzana o jugo de limón, 1 cda.
- Azúcar, 1 cdita.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá bien los repollos y las zanahorias.
Cortá el repollo bien finito (podés usar una mandolina o cuchillo afilado).
Rallá las zanahorias y mezclalas con el repollo en un bol grande.
En otro recipiente, prepará el aderezo: uní la mayonesa, la crema o yogur, el vinagre o limón, el azúcar, la sal y la pimienta.
Integrá todo muy bien hasta lograr una mezcla cremosa y suave.
Verté el aderezo sobre los vegetales y mezclá hasta que todo quede bien cubierto.
Llevá a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir, así los sabores se integran y la ensalada toma mejor textura.
La coleslaw viene del término holandés koolsla, que significa “ensalada de repollo”. En Argentina se popularizó por las cadenas de pollo frito y parrillas tipo BBQ. Si querés una versión más liviana, reemplazá parte de la mayonesa por yogur natural o queso blanco. Conservála en heladera hasta 48 horas, bien tapada, para mantener su frescura y crocante. ¡Y disfrutála!.