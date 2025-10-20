Dale frescura a tus comidas con esta receta de ensalada coleslaw fácil y rápida

Fresca, crocante y con ese toque cremoso justo, la receta de ensalada coleslaw es ideal para acompañar asados , hamburguesas o sándwiches . Originaria de Estados Unidos, se volvió un clásico también en las mesas argentinas por su sabor equilibrado y su textura irresistible.

Repollo blanco, ½ unidad.

Repollo morado, ¼ unidad.

Zanahorias, 2 medianas.

Mayonesa, 4 cdas.

Crema o yogur natural, 2 cdas.

Vinagre de manzana o jugo de limón, 1 cda.

Azúcar, 1 cdita.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Una excelente opción para salir de la clásica ensalada mixta La receta de ensalada coleslaw original llevaba solo repollo y vinagre; la versión cremosa con mayonesa se popularizó recién en el siglo XX. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá bien los repollos y las zanahorias. Cortá el repollo bien finito (podés usar una mandolina o cuchillo afilado). Rallá las zanahorias y mezclalas con el repollo en un bol grande. En otro recipiente, prepará el aderezo: uní la mayonesa, la crema o yogur, el vinagre o limón, el azúcar, la sal y la pimienta. Integrá todo muy bien hasta lograr una mezcla cremosa y suave. Verté el aderezo sobre los vegetales y mezclá hasta que todo quede bien cubierto. Llevá a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir, así los sabores se integran y la ensalada toma mejor textura.

Probála que te va a encantar La receta de ensalada coleslaw nació en Holanda, pero se hizo famosa en Estados Unidos como acompañamiento de platos con pollo o carne a la parrilla. Shutterstock

La coleslaw viene del término holandés koolsla, que significa “ensalada de repollo”. En Argentina se popularizó por las cadenas de pollo frito y parrillas tipo BBQ. Si querés una versión más liviana, reemplazá parte de la mayonesa por yogur natural o queso blanco. Conservála en heladera hasta 48 horas, bien tapada, para mantener su frescura y crocante. ¡Y disfrutála!.