Presenta:

Tendencias

|

Receta

Dale frescura a tus comidas con esta receta de ensalada coleslaw fácil y rápida

Refrescante, cremosa y llena de sabor. Descubrí cómo preparar en minutos la clásica ensalada coleslaw, perfecta para acompañar carnes o sándwiches.

Candela Spann

Animáte a preparar la receta de ensalada coleslaw con un toque argentino.

Animáte a preparar la receta de ensalada coleslaw con un toque argentino.

Shutterstock

Fresca, crocante y con ese toque cremoso justo, la receta de ensalada coleslaw es ideal para acompañar asados, hamburguesas o sándwiches. Originaria de Estados Unidos, se volvió un clásico también en las mesas argentinas por su sabor equilibrado y su textura irresistible.

Ingredientes

Rinde: 4 porciones

Te Podría Interesar

  • Repollo blanco, ½ unidad.
  • Repollo morado, ¼ unidad.
  • Zanahorias, 2 medianas.
  • Mayonesa, 4 cdas.
  • Crema o yogur natural, 2 cdas.
  • Vinagre de manzana o jugo de limón, 1 cda.
  • Azúcar, 1 cdita.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
Una excelente opción para salir de la clásica ensalada mixta
La receta de ensalada coleslaw original llevaba solo repollo y vinagre; la versión cremosa con mayonesa se popularizó recién en el siglo XX.

La receta de ensalada coleslaw original llevaba solo repollo y vinagre; la versión cremosa con mayonesa se popularizó recién en el siglo XX.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lavá bien los repollos y las zanahorias.

  2. Cortá el repollo bien finito (podés usar una mandolina o cuchillo afilado).

  3. Rallá las zanahorias y mezclalas con el repollo en un bol grande.

  4. En otro recipiente, prepará el aderezo: uní la mayonesa, la crema o yogur, el vinagre o limón, el azúcar, la sal y la pimienta.

  5. Integrá todo muy bien hasta lograr una mezcla cremosa y suave.

  6. Verté el aderezo sobre los vegetales y mezclá hasta que todo quede bien cubierto.

  7. Llevá a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir, así los sabores se integran y la ensalada toma mejor textura.

Probála que te va a encantar
La receta de ensalada coleslaw nació en Holanda, pero se hizo famosa en Estados Unidos como acompañamiento de platos con pollo o carne a la parrilla.

La receta de ensalada coleslaw nació en Holanda, pero se hizo famosa en Estados Unidos como acompañamiento de platos con pollo o carne a la parrilla.

La coleslaw viene del término holandés koolsla, que significa “ensalada de repollo”. En Argentina se popularizó por las cadenas de pollo frito y parrillas tipo BBQ. Si querés una versión más liviana, reemplazá parte de la mayonesa por yogur natural o queso blanco. Conservála en heladera hasta 48 horas, bien tapada, para mantener su frescura y crocante. ¡Y disfrutála!.

Archivado en

Notas Relacionadas