Receta de tarta de cebolla bien casera para lucirte en tu mesa
Una receta clásica de tarta de cebolla, cremosa y dorada, ideal para compartir en familia y disfrutar tibia con ensalada fresca.
Si buscás una opción rendidora y sabrosa, esta receta de tarta de cebolla es perfecta. Aunque muchos asocian la palabra rabas con bodegón, en casa también amamos las tartas bien caseras. Con cebollas caramelizadas y relleno cremoso, esta versión es simple, económica y muy argentina.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
2 discos de masa para tarta (aproximadamente 400 gramos).
800 gramos de cebolla blanca en pluma.
50 gramos de manteca.
30 gramos de aceite.
5 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra molida.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
200 gramos de crema de leche.
150 gramos de queso cremoso rallado.
Paso a paso para crear una tarta de cebolla deliciosa
1- En una sartén grande, derretir la manteca junto con el aceite.
2- Agregar la cebolla blanca en pluma y cocinar a fuego medio hasta que esté transparente y levemente dorada.
3- Condimentar con sal y pimienta negra molida, y dejar entibiar.
4- En un bol, mezclar los huevos, la crema de leche y el queso cremoso rallado.
5- Incorporar la cebolla cocida a la preparación y mezclar bien.
6- Forrar un molde con un disco de masa para tarta, volcar el relleno y cubrir con el otro disco.
7- Cerrar los bordes y pinchar la superficie.
8- Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos hasta que esté dorada.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tarta de cebolla es un clásico de cocina casera que nunca falla. Ideal para un almuerzo liviano o una cena rápida, combina perfecto con una ensalada fresca de hojas verdes. Podés comerla caliente, tibia o fría, y se conserva en heladera hasta 3 días en recipiente hermético. Incluso muchos dicen que al día siguiente está más rica. ¡Comprobalo!.