Receta de tarta de cebolla bien casera para lucirte en tu mesa

Si buscás una opción rendidora y sabrosa, esta receta de tarta de cebolla es perfecta. Aunque muchos asocian la palabra rabas con bodegón, en casa también amamos las tartas bien caseras. Con cebollas caramelizadas y relleno cremoso, esta versión es simple, económica y muy argentina.

En panaderías y confiterías, la receta de tarta de cebolla es una de las opciones saladas más vendidas junto a la de jamón y queso.

Sorprendé con esta tarta de cebolla perfecta

1- En una sartén grande, derretir la manteca junto con el aceite .

2- Agregar la cebolla blanca en pluma y cocinar a fuego medio hasta que esté transparente y levemente dorada.

3- Condimentar con sal y pimienta negra molida, y dejar entibiar.

4- En un bol, mezclar los huevos, la crema de leche y el queso cremoso rallado.

5- Incorporar la cebolla cocida a la preparación y mezclar bien.

6- Forrar un molde con un disco de masa para tarta, volcar el relleno y cubrir con el otro disco.

7- Cerrar los bordes y pinchar la superficie.

8- Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos hasta que esté dorada.

Con pocos ingredientes prepará esta delicia Algunas versiones antiguas de la receta de tarta de cebolla no llevaban queso, solo cebolla bien caramelizada y huevo. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de tarta de cebolla es un clásico de cocina casera que nunca falla. Ideal para un almuerzo liviano o una cena rápida, combina perfecto con una ensalada fresca de hojas verdes. Podés comerla caliente, tibia o fría, y se conserva en heladera hasta 3 días en recipiente hermético. Incluso muchos dicen que al día siguiente está más rica. ¡Comprobalo!.