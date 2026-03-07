Presenta:

La receta definitiva para hacer empanadas caseras de jamón y queso

Una receta para preparar empanadas de jamón y queso con un relleno cremoso en pocos pasos, para cualquier comida o picada.

Receta de empanadas de jamón y queso fáciles y deliciosas.

Las empanadas forman parte del ADN de la cocina argentina. Están presentes en reuniones familiares, picadas, cenas rápidas o celebraciones, y tienen la ventaja de adaptarse a todo tipo de rellenos. Esta receta se destaca por su practicidad porque no requiere una preparación compleja y se hace con ingredientes que casi siempre están en la heladera. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

Para 12 empanadas

  • 12 tapas de empanadas para horno
  • 200 g de jamón cocido
  • 200 g de queso mozzarella o queso cremoso
  • 2 cucharadas de queso crema (opcional)
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Pimienta negra a gusto
  • Orégano a gusto
Deléitate con nuestras empanadas de jamón y queso casera Foto: Shutterstock
Paso a paso de la receta

  1. Cortar el jamón cocido en tiras o cubos pequeños. Hacer lo mismo con el queso mozzarella o cremoso.
  2. Colocar el jamón y el queso en un bowl. Si se desea un relleno más cremoso, agregar las cucharadas de queso crema.
  3. Incorporar pimienta negra y un poco de orégano. Mezclar bien para integrar los sabores.
  4. Colocar una cucharada generosa del relleno en el centro de cada tapa de empanada.
  5. Humedecer ligeramente el borde con agua, doblar la masa formando una media luna y presionar para sellar. Hacer el repulgue o presionar con un tenedor.
  6. Colocar las empanadas en una bandeja para horno previamente aceitada o con papel manteca.
  7. Batir el huevo y pincelar la superficie de cada empanada para que queden doradas al cocinarse.
  8. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que la masa esté dorada.
  9. Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!

