La receta definitiva para hacer empanadas caseras de jamón y queso

Las empanadas forman parte del ADN de la cocina argentina. Están presentes en reuniones familiares, picadas, cenas rápidas o celebraciones, y tienen la ventaja de adaptarse a todo tipo de rellenos. Esta receta se destaca por su practicidad porque no requiere una preparación compleja y se hace con ingredientes que casi siempre están en la heladera. Así que... ¡manos a la obra!