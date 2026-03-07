La receta definitiva para hacer empanadas caseras de jamón y queso
Una receta para preparar empanadas de jamón y queso con un relleno cremoso en pocos pasos, para cualquier comida o picada.
Las empanadas forman parte del ADN de la cocina argentina. Están presentes en reuniones familiares, picadas, cenas rápidas o celebraciones, y tienen la ventaja de adaptarse a todo tipo de rellenos. Esta receta se destaca por su practicidad porque no requiere una preparación compleja y se hace con ingredientes que casi siempre están en la heladera. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
Para 12 empanadas
- 12 tapas de empanadas para horno
- 200 g de jamón cocido
- 200 g de queso mozzarella o queso cremoso
- 2 cucharadas de queso crema (opcional)
- 1 huevo (para pincelar)
- Pimienta negra a gusto
- Orégano a gusto
Paso a paso de la receta
- Cortar el jamón cocido en tiras o cubos pequeños. Hacer lo mismo con el queso mozzarella o cremoso.
- Colocar el jamón y el queso en un bowl. Si se desea un relleno más cremoso, agregar las cucharadas de queso crema.
- Incorporar pimienta negra y un poco de orégano. Mezclar bien para integrar los sabores.
- Colocar una cucharada generosa del relleno en el centro de cada tapa de empanada.
- Humedecer ligeramente el borde con agua, doblar la masa formando una media luna y presionar para sellar. Hacer el repulgue o presionar con un tenedor.
- Colocar las empanadas en una bandeja para horno previamente aceitada o con papel manteca.
- Batir el huevo y pincelar la superficie de cada empanada para que queden doradas al cocinarse.
- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que la masa esté dorada.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!