Bizcocho de yogur sin azúcar: receta fácil, esponjosa y perfecta para una merienda saludable
Una receta simple de bizcocho de yogur sin azúcar, esponjoso, húmedo y perfecto para una merienda más liviana sin resignar sabor.
Si buscás algo dulce pero más liviano, esta receta de bizcocho de yogur sin azúcar es ideal. Gracias al yogur natural, la miga queda húmeda y suave, mientras que el dulzor se logra con endulzante. Es un bizcocho fácil de preparar y perfecto para acompañar el mate o el café.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
250 gramos de harina 0000.
200 gramos de yogurt natural.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
80 gramos de aceite neutro.
80 gramos de endulzante apto para cocinar.
10 gramos de polvo de hornear.
2 gramos de sal.
5 gramos de esencia de vainilla.
30 gramos de nueces picadas (opcional).
Paso a paso para crear un bizcocho de yogur sin azúcar delicioso
1- En un bol grande batí los huevos junto con el endulzante apto para cocinar hasta integrar bien.
2- Agregá el yogur natural, el aceite neutro y la esencia de vainilla, y mezclá hasta lograr una preparación homogénea.
3- En otro recipiente mezclá la harina 0000, el polvo de hornear y la sal.
4- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla líquida y mezclá suavemente.
5- Si te gusta, sumá las nueces picadas y mezclá para distribuirlas.
6- Volcá la preparación en un molde previamente engrasado.
7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.
8- Horneá durante 35 a 40 minutos hasta que el bizcocho de yogur sin azúcar esté dorado y cocido.
De la cocina a la mesa
Esta receta de bizcocho de yogur sin azúcar es perfecta para quienes buscan una opción dulce más liviana. El yogur natural aporta humedad y una textura muy suave, mientras que el endulzante permite disfrutar del sabor sin usar azúcar. Es ideal para el desayuno o la merienda con mate, café o té. Se conserva hasta tres días en un recipiente hermético, manteniendo su miga húmeda y esponjosa. Incluso muchas veces al día siguiente está más rico, porque los sabores se integran mejor y el bizcocho queda todavía más tierno. ¡Date el gusto!.