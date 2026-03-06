Presenta:

Bizcocho de yogur sin azúcar: receta fácil, esponjosa y perfecta para una merienda saludable

Una receta simple de bizcocho de yogur sin azúcar, esponjoso, húmedo y perfecto para una merienda más liviana sin resignar sabor.

Candela Spann

Prepará este bizcocho sin azúcar y disfrutá de todo su sabor.

ABC

Si buscás algo dulce pero más liviano, esta receta de bizcocho de yogur sin azúcar es ideal. Gracias al yogur natural, la miga queda húmeda y suave, mientras que el dulzor se logra con endulzante. Es un bizcocho fácil de preparar y perfecto para acompañar el mate o el café.

Un bizccocho de yogur sin azúcar para lucirte
La receta de bizcocho de yogurt sin azúcar se volvió popular porque permite disfrutar algo dulce sin usar azúcar tradicional.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 250 gramos de harina 0000.

  • 200 gramos de yogurt natural.

  • 3 huevos (aproximadamente 180 gramos).

  • 80 gramos de aceite neutro.

  • 80 gramos de endulzante apto para cocinar.

  • 10 gramos de polvo de hornear.

  • 2 gramos de sal.

  • 5 gramos de esencia de vainilla.

  • 30 gramos de nueces picadas (opcional).

Receta fácil de bizcocho de yogur sin azúcar
Muchas personas adaptan la receta de bizcocho de yogurt sin azúcar agregando frutas secas o semillas para sumar nutrientes.

Paso a paso para crear un bizcocho de yogur sin azúcar delicioso

1- En un bol grande batí los huevos junto con el endulzante apto para cocinar hasta integrar bien.

2- Agregá el yogur natural, el aceite neutro y la esencia de vainilla, y mezclá hasta lograr una preparación homogénea.

3- En otro recipiente mezclá la harina 0000, el polvo de hornear y la sal.

4- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla líquida y mezclá suavemente.

5- Si te gusta, sumá las nueces picadas y mezclá para distribuirlas.

6- Volcá la preparación en un molde previamente engrasado.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.

8- Horneá durante 35 a 40 minutos hasta que el bizcocho de yogur sin azúcar esté dorado y cocido.

De la cocina a la mesa

Esta receta de bizcocho de yogur sin azúcar es perfecta para quienes buscan una opción dulce más liviana. El yogur natural aporta humedad y una textura muy suave, mientras que el endulzante permite disfrutar del sabor sin usar azúcar. Es ideal para el desayuno o la merienda con mate, café o . Se conserva hasta tres días en un recipiente hermético, manteniendo su miga húmeda y esponjosa. Incluso muchas veces al día siguiente está más rico, porque los sabores se integran mejor y el bizcocho queda todavía más tierno. ¡Date el gusto!.

