Verano saludable: receta de ensalada de frutas con yogur liviana y fresca

Fresca y colorida, esta receta de ensalada de frutas con yogur es ideal para el verano, fácil de preparar, liviana y perfecta para disfrutar bien fría.

Candela Spann

Verano tentador: receta de ensalada de frutas con yogur para cualquier momento.

Vecteezy

Fresca, colorida y bien liviana, esta receta de ensalada de frutas con yogur es un clásico infaltable del verano. Ideal para aprovechar frutas de estación, se prepara en minutos y se disfruta bien fría. Es perfecta como postre o merienda, y se adapta fácil a lo que tengas en la heladera.

Disfrutalo como postre o como un delicioso desayuno
El yogur hace que esta receta sea ideal para el verano por su textura fresca.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • Frutas (las que más te gusten).

  • 2 tazas de yogur natural o sabor vainilla.

  • 1 cucharada de miel o azúcar (opcional).

  • Jugo de ½ limón.

  • Hojas de menta (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien todas las frutas antes de empezar.

2. Pelalas y cotalas en rodajas

3. Colocá todas las frutas en un bowl amplio y rociá con el jugo de limón para que no se oxiden.

4. Agregá el yogur y, si te gusta más dulce, sumá la miel o el azúcar.

5. Mezclá con cuidado usando una cuchara grande, sin aplastar la fruta.

6. Llevá la ensalada de frutas con yogur a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir.

7. Al momento de presentar, podés sumar hojas de menta para darle un toque bien fresco.

Prepará una buena cantidad y luego servila en porciones
Esta receta es muy elegida en verano porque se sirve bien fría y resulta refrescante.

De la cocina a tu mesa

Combinar frutas con yogur mejora la digestión y aporta más saciedad, algo ideal en verano. Esta receta se conserva hasta 24 horas en heladera, bien tapada; pasado ese tiempo la fruta empieza a largar jugo y pierde frescura. ¡Y a disfrutar!.

