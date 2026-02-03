Verano saludable: receta de ensalada de frutas con yogur liviana y fresca
Fresca y colorida, esta receta de ensalada de frutas con yogur es ideal para el verano, fácil de preparar, liviana y perfecta para disfrutar bien fría.
Fresca, colorida y bien liviana, esta receta de ensalada de frutas con yogur es un clásico infaltable del verano. Ideal para aprovechar frutas de estación, se prepara en minutos y se disfruta bien fría. Es perfecta como postre o merienda, y se adapta fácil a lo que tengas en la heladera.
Rinde: 4 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes
-
Frutas (las que más te gusten).
2 tazas de yogur natural o sabor vainilla.
1 cucharada de miel o azúcar (opcional).
Jugo de ½ limón.
Hojas de menta (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien todas las frutas antes de empezar.
2. Pelalas y cotalas en rodajas
3. Colocá todas las frutas en un bowl amplio y rociá con el jugo de limón para que no se oxiden.
4. Agregá el yogur y, si te gusta más dulce, sumá la miel o el azúcar.
5. Mezclá con cuidado usando una cuchara grande, sin aplastar la fruta.
6. Llevá la ensalada de frutas con yogur a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir.
7. Al momento de presentar, podés sumar hojas de menta para darle un toque bien fresco.
De la cocina a tu mesa
Combinar frutas con yogur mejora la digestión y aporta más saciedad, algo ideal en verano. Esta receta se conserva hasta 24 horas en heladera, bien tapada; pasado ese tiempo la fruta empieza a largar jugo y pierde frescura. ¡Y a disfrutar!.