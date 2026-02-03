Verano saludable: receta de ensalada de frutas con yogur liviana y fresca

Fresca, colorida y bien liviana, esta receta de ensalada de frutas con yogur es un clásico infaltable del verano. Ideal para aprovechar frutas de estación, se prepara en minutos y se disfruta bien fría. Es perfecta como postre o merienda, y se adapta fácil a lo que tengas en la heladera.

El yogur hace que esta receta sea ideal para el verano por su textura fresca.

Disfrutalo como postre o como un delicioso desayuno

1. Lavá bien todas las frutas antes de empezar.

Frutas (las que más te gusten).

3. Colocá todas las frutas en un bowl amplio y rociá con el jugo de limón para que no se oxiden.

4. Agregá el yogur y, si te gusta más dulce, sumá la miel o el azúcar.

5. Mezclá con cuidado usando una cuchara grande, sin aplastar la fruta.

6. Llevá la ensalada de frutas con yogur a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir.

7. Al momento de presentar, podés sumar hojas de menta para darle un toque bien fresco.

Prepará una buena cantidad y luego servila en porciones Esta receta es muy elegida en verano porque se sirve bien fría y resulta refrescante. YouTube

Combinar frutas con yogur mejora la digestión y aporta más saciedad, algo ideal en verano. Esta receta se conserva hasta 24 horas en heladera, bien tapada; pasado ese tiempo la fruta empieza a largar jugo y pierde frescura. ¡Y a disfrutar!.