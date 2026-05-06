Estofado de rabo de toro: receta tradicional española

La receta de estofado de rabo de toro es uno de los grandes clásicos de la cocina española, especialmente popular en Andalucía. Su carne melosa y su salsa intensa convierten este plato en una auténtica delicia tradicional. Aunque requiere una cocción lenta, el resultado merece completamente la pena en cualquier ocasión especial.

Paso a paso para crear un estofado de rabo de toro delioso

Salpimienta los trozos de rabo de toro y pásalos ligeramente por harina .

de y pásalos ligeramente por . En una cazuela grande, calienta aceite de oliva y dóralos por todos sus lados. Retira y reserva.

y dóralos por todos sus lados. Retira y reserva. En la misma cazuela, sofríe la cebolla , el puerro , las zanahorias y los ajos picados.

, el , las y los picados. Añade el tomate troceado y cocina unos minutos más.

troceado y cocina unos minutos más. Incorpora el pimentón y remueve rápidamente.

y remueve rápidamente. Vuelve a añadir la carne y vierte el vino tinto . Cocina hasta que el alcohol se evapore.

y vierte el . Cocina hasta que el se evapore. Añade el caldo y las hojas de laurel .

y las hojas de . Cocina a fuego lento durante 3 horas aproximadamente, hasta que la carne esté muy tierna.

esté muy tierna. Rectifica de sal y sirve caliente con la salsa.

Receta para que preparares un estofado de ensueño Receta para preparar un estofado de ensueño Shutterstock

De la cocina a tu mesa

El estofado de rabo de toro es una receta emblemática de la gastronomía española que destaca por su sabor profundo y su textura increíblemente tierna. La cocción lenta permite que la carne se desprenda del hueso con facilidad y que la salsa adquiera una intensidad única. Aunque es un plato tradicionalmente asociado a celebraciones y comidas especiales, también es perfecto para disfrutar en familia durante los meses más fríos. Además, su sabor mejora incluso al día siguiente, cuando los ingredientes reposan y se integran aún más. Servido con patatas, puré o pan para aprovechar la salsa, este estofado representa la esencia de la cocina casera española: paciencia, buenos ingredientes y recetas llenas de tradición y carácter. ¡Y a disfrutar!.