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Estofado de rabo de toro: receta tradicional española

Estofado de rabo de toro tradicional, tierno y lleno de sabor, ideal para disfrutar de una receta española casera y reconfortante.

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Probá esta receta de estofado de rabo de toro

Probá esta receta de estofado de rabo de toro

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La receta de estofado de rabo de toro es uno de los grandes clásicos de la cocina española, especialmente popular en Andalucía. Su carne melosa y su salsa intensa convierten este plato en una auténtica delicia tradicional. Aunque requiere una cocción lenta, el resultado merece completamente la pena en cualquier ocasión especial.

Receta típica española
Receta t&iacute;pica espa&ntilde;ola

Receta típica española

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 1,5 kg de rabo de toro troceado
  • 1 cebolla grande
  • 2 zanahorias
  • 1 puerro
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros
  • 500 ml de vino tinto
  • 500 ml de caldo de carne
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Harina para enharinar
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

Paso a paso para crear un estofado de rabo de toro delioso

  • Salpimienta los trozos de rabo de toro y pásalos ligeramente por harina.
  • En una cazuela grande, calienta aceite de oliva y dóralos por todos sus lados. Retira y reserva.
  • En la misma cazuela, sofríe la cebolla, el puerro, las zanahorias y los ajos picados.
  • Añade el tomate troceado y cocina unos minutos más.
  • Incorpora el pimentón y remueve rápidamente.
  • Vuelve a añadir la carne y vierte el vino tinto. Cocina hasta que el alcohol se evapore.
  • Añade el caldo y las hojas de laurel.
  • Cocina a fuego lento durante 3 horas aproximadamente, hasta que la carne esté muy tierna.
  • Rectifica de sal y sirve caliente con la salsa.

Receta para que preparares un estofado de ensueño
Receta para preparar un estofado de ensue&ntilde;o

Receta para preparar un estofado de ensueño

De la cocina a tu mesa

El estofado de rabo de toro es una receta emblemática de la gastronomía española que destaca por su sabor profundo y su textura increíblemente tierna. La cocción lenta permite que la carne se desprenda del hueso con facilidad y que la salsa adquiera una intensidad única. Aunque es un plato tradicionalmente asociado a celebraciones y comidas especiales, también es perfecto para disfrutar en familia durante los meses más fríos. Además, su sabor mejora incluso al día siguiente, cuando los ingredientes reposan y se integran aún más. Servido con patatas, puré o pan para aprovechar la salsa, este estofado representa la esencia de la cocina casera española: paciencia, buenos ingredientes y recetas llenas de tradición y carácter. ¡Y a disfrutar!.

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