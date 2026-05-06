Estofado de rabo de toro: receta tradicional española
Estofado de rabo de toro tradicional, tierno y lleno de sabor, ideal para disfrutar de una receta española casera y reconfortante.
La receta de estofado de rabo de toro es uno de los grandes clásicos de la cocina española, especialmente popular en Andalucía. Su carne melosa y su salsa intensa convierten este plato en una auténtica delicia tradicional. Aunque requiere una cocción lenta, el resultado merece completamente la pena en cualquier ocasión especial.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 1,5 kg de rabo de toro troceado
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 1 puerro
- 3 dientes de ajo
- 2 tomates maduros
- 500 ml de vino tinto
- 500 ml de caldo de carne
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Harina para enharinar
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
Paso a paso para crear un estofado de rabo de toro delioso
- Salpimienta los trozos de rabo de toro y pásalos ligeramente por harina.
- En una cazuela grande, calienta aceite de oliva y dóralos por todos sus lados. Retira y reserva.
- En la misma cazuela, sofríe la cebolla, el puerro, las zanahorias y los ajos picados.
- Añade el tomate troceado y cocina unos minutos más.
- Incorpora el pimentón y remueve rápidamente.
- Vuelve a añadir la carne y vierte el vino tinto. Cocina hasta que el alcohol se evapore.
- Añade el caldo y las hojas de laurel.
- Cocina a fuego lento durante 3 horas aproximadamente, hasta que la carne esté muy tierna.
- Rectifica de sal y sirve caliente con la salsa.
De la cocina a tu mesa
El estofado de rabo de toro es una receta emblemática de la gastronomía española que destaca por su sabor profundo y su textura increíblemente tierna. La cocción lenta permite que la carne se desprenda del hueso con facilidad y que la salsa adquiera una intensidad única. Aunque es un plato tradicionalmente asociado a celebraciones y comidas especiales, también es perfecto para disfrutar en familia durante los meses más fríos. Además, su sabor mejora incluso al día siguiente, cuando los ingredientes reposan y se integran aún más. Servido con patatas, puré o pan para aprovechar la salsa, este estofado representa la esencia de la cocina casera española: paciencia, buenos ingredientes y recetas llenas de tradición y carácter. ¡Y a disfrutar!.