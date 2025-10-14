Estofado de carne con papas: receta fácil, económica y rendidora
La receta de estofado de carne con papas combina lo mejor de la cocina argentina: sabor intenso, carne tierna y papas doradas.
La receta de estofado de carne con papas es un clásico argentino, ideal para los días fríos. Prepará este guiso casero, lleno de sabor y aromas que recuerdan a la cocina de hogar. Con carne tierna, papas suaves y un caldo sabroso, vas a lograr un plato reconfortante y rendidor.
Ingredientes
Rinde: 4 a 6 porciones
- Carne de vaca para guisar, 800 g.
- Papas, 4 medianas.
- Cebolla, 1 grande.
- Zanahoria, 2.
- Ajo, 2 dientes.
- Tomate triturado, 200 g.
- Caldo de carne, 500 ml.
- Aceite, 2 cdas.
- Sal y pimienta a gusto.
- Laurel, 1 hoja.
- Perejil picado, 1 cda.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Cortá la carne en cubos de 3–4 cm y salpimentá.
- En una cacerola grande, calentá el aceite y dorá la carne por todos lados. Retirala y reservá.
- Picá la cebolla, el ajo y las zanahorias. Sofreí en la misma cacerola hasta que la cebolla esté transparente.
- Volvé a colocar la carne y agregá el tomate triturado, el laurel y el caldo de carne. Mezclá bien.
- Tapá y cociná a fuego medio-bajo durante 1 hora, hasta que la carne esté tierna.
- Pelá y cortá las papas en cubos y agregalas al guiso. Cociná otros 20–25 minutos hasta que estén suaves.
- Ajustá sal y pimienta, retirá el laurel y espolvoreá perejil picado antes de servir.
Este estofado de carne con papas se conserva bien en la heladera hasta 2 días y mejora el sabor al recalentarlo. La receta es un clásico argentino que combina tradición y sencillez, ideal para almuerzos familiares o cenas reconfortantes. La combinación de carne con papas le aportan un sabor irresistible a este plato. ¡Y listo!.