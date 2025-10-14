Estofado de carne con papas: receta fácil, económica y rendidora

La receta de estofado de carne con papas es un clásico argentino, ideal para los días fríos. Prepará este guiso casero, lleno de sabor y aromas que recuerdan a la cocina de hogar. Con carne tierna, papas suaves y un caldo sabroso, vas a lograr un plato reconfortante y rendidor.

Carne de vaca para guisar, 800 g.

Papas, 4 medianas.

Cebolla, 1 grande.

Zanahoria, 2.

Ajo, 2 dientes.

Tomate triturado, 200 g.

Caldo de carne, 500 ml.

Aceite, 2 cdas.

Sal y pimienta a gusto.

Laurel, 1 hoja.

Perejil picado, 1 cda.

Acompañá este estofado de carne con papas con pan casero Algunos agregan vino tinto o cerveza a la receta de estofado de carne con papas para intensificar el sabor y darle aroma profundo.

Paso a paso ¡muy fácil!

Cortá la carne en cubos de 3–4 cm y salpimentá. En una cacerola grande, calentá el aceite y dorá la carne por todos lados. Retirala y reservá. Picá la cebolla, el ajo y las zanahorias. Sofreí en la misma cacerola hasta que la cebolla esté transparente. Volvé a colocar la carne y agregá el tomate triturado, el laurel y el caldo de carne. Mezclá bien. Tapá y cociná a fuego medio-bajo durante 1 hora, hasta que la carne esté tierna. Pelá y cortá las papas en cubos y agregalas al guiso. Cociná otros 20–25 minutos hasta que estén suaves. Ajustá sal y pimienta, retirá el laurel y espolvoreá perejil picado antes de servir.

La receta de estofado de carne con papas tiene raíces europeas, pero se adaptó al estilo argentino usando carne vacuna y verduras locales.

Este estofado de carne con papas se conserva bien en la heladera hasta 2 días y mejora el sabor al recalentarlo. La receta es un clásico argentino que combina tradición y sencillez, ideal para almuerzos familiares o cenas reconfortantes. La combinación de carne con papas le aportan un sabor irresistible a este plato. ¡Y listo!.