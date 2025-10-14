Receta de torta invertida de banana: fácil, húmeda y con mucho sabor

La receta de torta invertida de banana es un clásico de las meriendas argentinas. Ideal para aprovechar esas bananas maduras que te quedaron, combina un caramelo dorado con una masa esponjosa y perfumada. Preparala en casa y llená tu cocina con ese aroma dulce y casero que enamora.

Bananas maduras, 3.

Azúcar, 150 g.

Harina leudante, 250 g.

Huevos, 2.

Aceite, 100 ml.

Leche, 120 ml.

Esencia de vainilla, 1 cdta.

Azúcar para el caramelo, 100 g.

Manteca, 30 g.

Irresistible porción de torta invertida de banana La receta de torta invertida de banana nació como una variante criolla de la clásica torta tatin francesa, pero con el toque argentino. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Prepará el caramelo: colocá el azúcar en una sartén a fuego bajo hasta que se derrita y tome color dorado. Agregá la manteca y mezclá bien. Verté el caramelo en una fuente para torta, cubriendo toda la base. Pelá las bananas, cortalas en rodajas y acomodalas sobre el caramelo. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que espumen. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar. Incorporá la harina leudante de a poco, batiendo hasta lograr una masa suave y sin grumos. Verté la mezcla sobre las bananas y alisá la superficie. Llevá a horno precalentado a 180 °C y cociná durante 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá entibiar 10 minutos, desmoldá con cuidado y serví.

Deliciosa tentación En algunas casas, la receta de torta invertida de banana se prepara con un toque de ron o canela para realzar el sabor. Shutterstock

Esta receta de torta invertida de banana tiene sus raíces en las versiones de manzana y ananá, pero adaptada al gusto argentino. Podés conservarla tapada a temperatura ambiente por dos días o en heladera hasta cinco. Tibia con una bocha de helado o crema, es una delicia imbatible. ¡Listo el postre!.