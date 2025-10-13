Presenta:

Receta de pan pebete casero tipo panadería: suave, rico y fácil de hacer

Esta receta de pan pebete artesanal te enseña el secreto para un pan suave, aireado y con ese sabor casero que todos aman.

Candela Spann

Pan pebete casero: receta fácil con sabor de panadería.

Shutterstock

La receta de pan pebete casero es un clásico infaltable en cualquier panadería argentina. Su miga suave y esponjosa lo hace perfecto para sándwiches, lomitos o meriendas con dulce. Prepararlo en casa es más fácil de lo que parece, y el resultado es un pan con aroma irresistible.

Ingredientes

Rinde: 10 panes pebetes medianos

  • Harina 000, 500 g.
  • Levadura fresca, 25 g.
  • Leche tibia, 250 ml.
  • Azúcar, 1 cda.
  • Sal, 1 cdta.
  • Manteca blanda, 40 g.
  • Huevo, 1 (para pintar).
Seguí el paso a paso y prepará este pan pebete
La receta de pan pebete nació como versión local del pan de Viena, adaptada al gusto argentino y a nuestras panaderías tradicionales.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. En un bowl, disolvé la levadura y el azúcar en la leche tibia. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. En otro recipiente, colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y volcá la mezcla de levadura.
  3. Agregá la manteca blanda y amasá hasta obtener una masa lisa y suave. Si hace falta, sumá un chorrito más de leche.
  4. Dejá leudar tapada en un lugar templado durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
  5. Dividí la masa en porciones iguales y formar bollitos. Acomodálos en una placa enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre ellos.
  6. Tapá y dejá levar nuevamente por 30 minutos.
  7. Pintá con huevo batido y hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doraditos.
  8. Dejá enfriar sobre una rejilla antes de cortar o guardar.
Disfrutá del sabor que te ofrece esta receta
Algunos panaderos agregan un toque de miel o leche en polvo a la receta de pan pebete para lograr una miga más tierna y aromática.

Esta receta de pan pebete tiene su origen en las panaderías porteñas y es prima cercana del pan de Viena. Podés conservarlos en una bolsa bien cerrada hasta 3 días o freezarlos. Al recalentarlos unos minutos en horno suave, vuelven a quedar tiernos como recién hechos. Prepará este pan y deleitá a todos. ¡ Y a disfrutar!.

