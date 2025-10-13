Receta de pan pebete casero tipo panadería: suave, rico y fácil de hacer

La receta de pan pebete casero es un clásico infaltable en cualquier panadería argentina. Su miga suave y esponjosa lo hace perfecto para sándwiches , lomitos o meriendas con dulce . Prepararlo en casa es más fácil de lo que parece, y el resultado es un pan con aroma irresistible.

Harina 000, 500 g.

Levadura fresca, 25 g.

Leche tibia, 250 ml.

Azúcar, 1 cda.

Sal, 1 cdta.

Manteca blanda, 40 g.

Huevo, 1 (para pintar).

Seguí el paso a paso y prepará este pan pebete La receta de pan pebete nació como versión local del pan de Viena, adaptada al gusto argentino y a nuestras panaderías tradicionales. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

En un bowl, disolvé la levadura y el azúcar en la leche tibia. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume. En otro recipiente, colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y volcá la mezcla de levadura. Agregá la manteca blanda y amasá hasta obtener una masa lisa y suave. Si hace falta, sumá un chorrito más de leche. Dejá leudar tapada en un lugar templado durante 1 hora o hasta que duplique su volumen. Dividí la masa en porciones iguales y formar bollitos. Acomodálos en una placa enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre ellos. Tapá y dejá levar nuevamente por 30 minutos. Pintá con huevo batido y hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doraditos. Dejá enfriar sobre una rejilla antes de cortar o guardar.

Disfrutá del sabor que te ofrece esta receta Algunos panaderos agregan un toque de miel o leche en polvo a la receta de pan pebete para lograr una miga más tierna y aromática. Shutterstock

Esta receta de pan pebete tiene su origen en las panaderías porteñas y es prima cercana del pan de Viena. Podés conservarlos en una bolsa bien cerrada hasta 3 días o freezarlos. Al recalentarlos unos minutos en horno suave, vuelven a quedar tiernos como recién hechos. Prepará este pan y deleitá a todos. ¡ Y a disfrutar!.