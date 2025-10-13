Receta de pan pebete casero tipo panadería: suave, rico y fácil de hacer
Esta receta de pan pebete artesanal te enseña el secreto para un pan suave, aireado y con ese sabor casero que todos aman.
La receta de pan pebete casero es un clásico infaltable en cualquier panadería argentina. Su miga suave y esponjosa lo hace perfecto para sándwiches, lomitos o meriendas con dulce. Prepararlo en casa es más fácil de lo que parece, y el resultado es un pan con aroma irresistible.
Ingredientes
Rinde: 10 panes pebetes medianos
- Harina 000, 500 g.
- Levadura fresca, 25 g.
- Leche tibia, 250 ml.
- Azúcar, 1 cda.
- Sal, 1 cdta.
- Manteca blanda, 40 g.
- Huevo, 1 (para pintar).
Paso a paso ¡muy fácil!
- En un bowl, disolvé la levadura y el azúcar en la leche tibia. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
- En otro recipiente, colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y volcá la mezcla de levadura.
- Agregá la manteca blanda y amasá hasta obtener una masa lisa y suave. Si hace falta, sumá un chorrito más de leche.
- Dejá leudar tapada en un lugar templado durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Dividí la masa en porciones iguales y formar bollitos. Acomodálos en una placa enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre ellos.
- Tapá y dejá levar nuevamente por 30 minutos.
- Pintá con huevo batido y hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doraditos.
- Dejá enfriar sobre una rejilla antes de cortar o guardar.
Esta receta de pan pebete tiene su origen en las panaderías porteñas y es prima cercana del pan de Viena. Podés conservarlos en una bolsa bien cerrada hasta 3 días o freezarlos. Al recalentarlos unos minutos en horno suave, vuelven a quedar tiernos como recién hechos. Prepará este pan y deleitá a todos. ¡ Y a disfrutar!.