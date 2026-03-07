Secreto revelado: receta de budín de naranja y coco húmedo y fácil
Una receta simple de budín de naranja y coco, húmedo, aromático y perfecto para acompañar el mate o el café con un toque tropical.
Si te gustan los sabores frescos y aromáticos, esta receta de budín de naranja y coco es ideal. La combinación del perfume de la naranja con la textura del coco rallado crea un budín húmedo y delicioso, perfecto para una merienda casera. ¡Vamos a la receta!.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
220 gramos de harina 0000.
150 gramos de azúcar.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
100 gramos de manteca derretida.
120 gramos de jugo de naranja natural.
10 gramos de polvo de hornear.
2 gramos de sal.
80 gramos de coco rallado.
5 gramos de esencia de vainilla.
5 gramos de ralladura de naranja.
Paso a paso para crear un budín de naranja y coco delicioso
1- En un bol grande batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien.
2- Agregá la manteca derretida, el jugo de naranja natural, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja, luego mezclá.
3- En otro recipiente mezclá la harina 0000, el polvo de hornear y la sal.
4- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla líquida y mezclá suavemente.
5- Sumá el coco rallado y mezclá hasta distribuir bien.
6- Volcá la preparación en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado.
7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.
8- Horneá durante 35 a 40 minutos hasta que el budín de naranja y coco esté dorado y cocido.
De la cocina a la mesa
Esta receta de budín de naranja y coco es perfecta para una merienda casera con mucho aroma. La naranja aporta frescura y humedad, mientras que el coco suma textura y un sabor suave muy especial. Es ideal para acompañar con mate, café o té en cualquier momento del día. Se conserva muy bien hasta tres días en un recipiente hermético. Incluso al día siguiente suele estar más rico, porque los sabores se intensifican y la miga queda todavía más húmeda. ¡Una delicia!.