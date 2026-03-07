Secreto revelado: receta de budín de naranja y coco húmedo y fácil

Si te gustan los sabores frescos y aromáticos, esta receta de budín de naranja y coco es ideal. La combinación del perfume de la naranja con la textura del coco rallado crea un budín húmedo y delicioso, perfecto para una merienda casera. ¡Vamos a la receta !.

El secreto de una buena receta de budín de naranja y coco es usar jugo y ralladura de naranja natural.

1- En un bol grande batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien.

2- Agregá la manteca derretida, el jugo de naranja natural, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja , luego mezclá.

3- En otro recipiente mezclá la harina 0000 , el polvo de hornear y la sal .

4- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla líquida y mezclá suavemente.

5- Sumá el coco rallado y mezclá hasta distribuir bien.

6- Volcá la preparación en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.

8- Horneá durante 35 a 40 minutos hasta que el budín de naranja y coco esté dorado y cocido.

Suave y esponjoso La receta de budín de naranja y coco combina dos ingredientes muy usados en la repostería casera por su aroma y textura. Agenda Salta

De la cocina a la mesa

Esta receta de budín de naranja y coco es perfecta para una merienda casera con mucho aroma. La naranja aporta frescura y humedad, mientras que el coco suma textura y un sabor suave muy especial. Es ideal para acompañar con mate, café o té en cualquier momento del día. Se conserva muy bien hasta tres días en un recipiente hermético. Incluso al día siguiente suele estar más rico, porque los sabores se intensifican y la miga queda todavía más húmeda. ¡Una delicia!.