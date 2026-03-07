Presenta:

Secreto revelado: receta de budín de naranja y coco húmedo y fácil

Una receta simple de budín de naranja y coco, húmedo, aromático y perfecto para acompañar el mate o el café con un toque tropical.

Candela Spann

Receta de budín de naranja y coco perfecto para la merienda.

A24

Si te gustan los sabores frescos y aromáticos, esta receta de budín de naranja y coco es ideal. La combinación del perfume de la naranja con la textura del coco rallado crea un budín húmedo y delicioso, perfecto para una merienda casera. ¡Vamos a la receta!.

Receta casera de budín de naranja y coco
El secreto de una buena receta de budín de naranja y coco es usar jugo y ralladura de naranja natural.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 220 gramos de harina 0000.

  • 150 gramos de azúcar.

  • 3 huevos (aproximadamente 180 gramos).

  • 100 gramos de manteca derretida.

  • 120 gramos de jugo de naranja natural.

  • 10 gramos de polvo de hornear.

  • 2 gramos de sal.

  • 80 gramos de coco rallado.

  • 5 gramos de esencia de vainilla.

  • 5 gramos de ralladura de naranja.

Paso a paso para crear un budín de naranja y coco delicioso

1- En un bol grande batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien.

2- Agregá la manteca derretida, el jugo de naranja natural, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja, luego mezclá.

3- En otro recipiente mezclá la harina 0000, el polvo de hornear y la sal.

4- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla líquida y mezclá suavemente.

5- Sumá el coco rallado y mezclá hasta distribuir bien.

6- Volcá la preparación en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.

8- Horneá durante 35 a 40 minutos hasta que el budín de naranja y coco esté dorado y cocido.

Suave y esponjoso
La receta de budín de naranja y coco combina dos ingredientes muy usados en la repostería casera por su aroma y textura.

De la cocina a la mesa

Esta receta de budín de naranja y coco es perfecta para una merienda casera con mucho aroma. La naranja aporta frescura y humedad, mientras que el coco suma textura y un sabor suave muy especial. Es ideal para acompañar con mate, café o en cualquier momento del día. Se conserva muy bien hasta tres días en un recipiente hermético. Incluso al día siguiente suele estar más rico, porque los sabores se intensifican y la miga queda todavía más húmeda. ¡Una delicia!.

