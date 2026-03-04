Receta de torta matera: sumamente irresistible con sello argentino
Si te gusta acompañar tus mates con algo muy rico, esta receta de torta matera es ideal por su masa suave y sabor irresistible.
Si hay algo que no puede faltar en una buena merienda argentina es una torta simple y casera. Esta receta de torta matera es perfecta para acompañar unos mates bien calentitos. Con ingredientes básicos y un paso a paso fácil, vas a lograr una torta esponjosa, aromática y rendidora, ideal para compartir en casa.
Rinde: 8 a 10 porciones
Ingredientes
- 3 huevos.
- 200 g de azúcar.
- 100 ml de aceite neutro.
- 200 ml de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 300 g de harina 0000.
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- Ralladura de 1 limón o naranja.
- 2 cucharadas de azúcar para espolvorear.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl grande colocá los huevos junto con el azúcar. Batí durante unos minutos hasta que la mezcla se vea clara y espumosa.
2. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes líquidos.
3. Sumá la ralladura de limón o naranja para darle aroma y sabor.
4. En otro recipiente mezclá la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorporá estos ingredientes secos de a poco a la preparación anterior, mezclando suavemente hasta obtener una masa lisa.
5. Verté la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.
6. Espolvoreá las dos cucharadas de azúcar por encima para que se forme una costrita crocante durante la cocción.
7. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Pinchá con un palillo en el centro; si sale seco, la torta está lista.
8. Dejá entibiar antes de desmoldar y cortar.
De la cocina a tu mesa
La receta de torta matera se hizo popular en muchas casas argentinas porque es económica, rápida y perfecta para acompañar el mate. Para conservarla, guardala en un recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente o hasta 5 días en heladera. También se puede freezar en porciones para tener siempre algo casero listo para la merienda. ¿Todavía no pusiste la pava?