Receta de torta matera: sumamente irresistible con sello argentino

Si hay algo que no puede faltar en una buena merienda argentina es una torta simple y casera. Esta receta de torta matera es perfecta para acompañar unos mates bien calentitos. Con ingredientes básicos y un paso a paso fácil, vas a lograr una torta esponjosa, aromática y rendidora, ideal para compartir en casa.

En varias familias, la receta de torta matera se transmite de generación en generación con pequeños cambios de sabor.

1. En un bowl grande colocá los huevos junto con el azúcar . Batí durante unos minutos hasta que la mezcla se vea clara y espumosa.

2. Agregá el aceite , la leche y la esencia de vainilla . Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes líquidos.

3. Sumá la ralladura de limón o naranja para darle aroma y sabor.

4. En otro recipiente mezclá la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorporá estos ingredientes secos de a poco a la preparación anterior, mezclando suavemente hasta obtener una masa lisa.

5. Verté la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.

6. Espolvoreá las dos cucharadas de azúcar por encima para que se forme una costrita crocante durante la cocción.

7. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Pinchá con un palillo en el centro; si sale seco, la torta está lista.

8. Dejá entibiar antes de desmoldar y cortar.

Disfrutá cada porción de esta torta matera Muchas versiones de la receta de torta matera incluyen azúcar espolvoreada arriba para formar una costrita crocante al hornearse. Diario de Cuyo

De la cocina a tu mesa

La receta de torta matera se hizo popular en muchas casas argentinas porque es económica, rápida y perfecta para acompañar el mate. Para conservarla, guardala en un recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente o hasta 5 días en heladera. También se puede freezar en porciones para tener siempre algo casero listo para la merienda. ¿Todavía no pusiste la pava?