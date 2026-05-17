Mazamorra de maíz blanco: la receta criolla cremosa y reconfortante
Aprende con esta receta a preparar una mazamorra de maíz blanco, el postre tradicional argentino que conquista con su textura suave.
Esta receta de mazamorra es ideal para quienes quieren disfrutar un postre tradicional, simple y muy reconfortante. El maíz blanco cocido lentamente con leche logra una textura cremosa y suave. Es un clásico de la cocina criolla perfecta para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta tradicional: Aprende a preparar una deliciosa mazamorra, un postre criollo argentino a base de maíz blanco y leche, ideal para disfrutar en cualquier momento.
- Ingredientes clave: Los componentes esenciales para esta receta son maíz blanco partido, leche, agua, azúcar, esencia de vainilla y canela.
- Preparación sencilla: El proceso incluye remojar el maíz, cocinarlo con agua y leche, y finalmente añadir azúcar, vainilla y canela hasta lograr una textura cremosa.
- Versatilidad: La mazamorra puede servirse tibia o fría, y se realza con el toque aromático de la vainilla y la canela, ofreciendo un sabor casero irresistible.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Maíz blanco partido — 300 gramos
- Leche — 1 litro
- Agua — 1 litro
- Azúcar — 180 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Canela — 2 gramos
Paso a paso para crear mazamorra deliciosa
1- Remojar el maíz blanco partido durante toda la noche.
2- Escurrir y colocar el maíz en una olla con el agua.
3- Cocinar a fuego bajo hasta que el maíz esté tierno.
4- Agregar la leche y continuar la cocción.
5- Incorporar el azúcar, la esencia de vainilla y la canela.
6- Cocinar revolviendo ocasionalmente hasta lograr una textura cremosa.
7- Servir la mazamorra tibia o fría.
De la cocina a la mesa
La mazamorra es uno de los postres más tradicionales de la cocina criolla argentina. Esta receta combina maíz blanco y leche en una preparación suave, cremosa y muy reconfortante. Es ideal para disfrutar fría en verano o tibia durante días frescos. Además, su cocción lenta permite desarrollar un sabor delicado y una textura muy particular. La vainilla y la canela aportan aroma y un toque casero irresistible. Esta mazamorra hecha en casa es sencilla, nutritiva y perfecta para mantener vivas las tradiciones gastronómicas. ¡A disfrutar!.