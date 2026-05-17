Mazamorra de maíz blanco: la receta criolla cremosa y reconfortante

Esta receta de mazamorra es ideal para quienes quieren disfrutar un postre tradicional, simple y muy reconfortante. El maíz blanco cocido lentamente con leche logra una textura cremosa y suave. Es un clásico de la cocina criolla perfecta para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Una receta simple que querrás hacerla una y otra vez

Una receta simple que querrás hacerla una y otra vez

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Maíz blanco partido — 300 gramos

Leche — 1 litro

Agua — 1 litro

Azúcar — 180 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Canela — 2 gramos

Paso a paso para crear mazamorra deliciosa

1- Remojar el maíz blanco partido durante toda la noche.

2- Escurrir y colocar el maíz en una olla con el agua.

3- Cocinar a fuego bajo hasta que el maíz esté tierno.

4- Agregar la leche y continuar la cocción.

5- Incorporar el azúcar, la esencia de vainilla y la canela.

6- Cocinar revolviendo ocasionalmente hasta lograr una textura cremosa.

7- Servir la mazamorra tibia o fría.

Esta receta será tu aliada Esta receta será tu aliada Shutterstock

De la cocina a la mesa

La mazamorra es uno de los postres más tradicionales de la cocina criolla argentina. Esta receta combina maíz blanco y leche en una preparación suave, cremosa y muy reconfortante. Es ideal para disfrutar fría en verano o tibia durante días frescos. Además, su cocción lenta permite desarrollar un sabor delicado y una textura muy particular. La vainilla y la canela aportan aroma y un toque casero irresistible. Esta mazamorra hecha en casa es sencilla, nutritiva y perfecta para mantener vivas las tradiciones gastronómicas. ¡A disfrutar!.