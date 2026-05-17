Presenta:

Tendencias

|

Receta

Mazamorra de maíz blanco: la receta criolla cremosa y reconfortante

Aprende con esta receta a preparar una mazamorra de maíz blanco, el postre tradicional argentino que conquista con su textura suave.

Candela Spann

Esta receta será tu próxima estrella

Esta receta será tu próxima estrella

Shutterstock

Esta receta de mazamorra es ideal para quienes quieren disfrutar un postre tradicional, simple y muy reconfortante. El maíz blanco cocido lentamente con leche logra una textura cremosa y suave. Es un clásico de la cocina criolla perfecta para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta tradicional: Aprende a preparar una deliciosa mazamorra, un postre criollo argentino a base de maíz blanco y leche, ideal para disfrutar en cualquier momento.
  • Ingredientes clave: Los componentes esenciales para esta receta son maíz blanco partido, leche, agua, azúcar, esencia de vainilla y canela.
  • Preparación sencilla: El proceso incluye remojar el maíz, cocinarlo con agua y leche, y finalmente añadir azúcar, vainilla y canela hasta lograr una textura cremosa.
  • Versatilidad: La mazamorra puede servirse tibia o fría, y se realza con el toque aromático de la vainilla y la canela, ofreciendo un sabor casero irresistible.
Resumen generado por Thinkindot AI

Una receta simple que querrás hacerla una y otra vez
Una receta simple que querr&aacute;s hacerla una y otra vez

Una receta simple que querrás hacerla una y otra vez

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Maíz blanco partido — 300 gramos
  • Leche — 1 litro
  • Agua — 1 litro
  • Azúcar — 180 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Canela — 2 gramos

Paso a paso para crear mazamorra deliciosa

1- Remojar el maíz blanco partido durante toda la noche.

2- Escurrir y colocar el maíz en una olla con el agua.

3- Cocinar a fuego bajo hasta que el maíz esté tierno.

4- Agregar la leche y continuar la cocción.

5- Incorporar el azúcar, la esencia de vainilla y la canela.

6- Cocinar revolviendo ocasionalmente hasta lograr una textura cremosa.

7- Servir la mazamorra tibia o fría.

Esta receta será tu aliada
Esta receta ser&aacute; tu aliada

Esta receta será tu aliada

De la cocina a la mesa

La mazamorra es uno de los postres más tradicionales de la cocina criolla argentina. Esta receta combina maíz blanco y leche en una preparación suave, cremosa y muy reconfortante. Es ideal para disfrutar fría en verano o tibia durante días frescos. Además, su cocción lenta permite desarrollar un sabor delicado y una textura muy particular. La vainilla y la canela aportan aroma y un toque casero irresistible. Esta mazamorra hecha en casa es sencilla, nutritiva y perfecta para mantener vivas las tradiciones gastronómicas. ¡A disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas