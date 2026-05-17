Receta de arroz con bogavante: un manjar marino para celebrar
Elaborar un arroz con bogavante es más sencillo de lo que parece; esta receta garantiza un plato elegante y lleno de sabor a mar.
Esta receta de arroz con bogavante es ideal para quienes buscan un plato elegante, sabroso y lleno de sabor marino. El bogavante aporta intensidad y el arroz absorbe todos los jugos del caldo. Es una delicia perfecta para ocasiones especiales y comidas compartidas.
En pocas palabras
- Receta de Arroz con Bogavante: Un plato elegante y sabroso, ideal para ocasiones especiales, que combina la intensidad del bogavante con la absorción de sabores del arroz y el caldo de pescado.
- Ingredientes Clave: Para cuatro porciones se requieren bogavantes, arroz, cebolla, morrón rojo, tomate triturado, ajo, caldo de pescado, aceite de oliva, pimentón, azafrán, sal y pimienta.
- Preparación Simplificada: El proceso incluye dorar los bogavantes, rehogar vegetales, agregar tomate y especias, incorporar el arroz y el caldo, cocinar hasta que el arroz esté en su punto y dejar reposar.
- Experiencia Gastronómica: Este plato emblemático de la cocina española ofrece un aroma y sabor intensos, con una textura equilibrada entre el arroz y el bogavante, realzado por el caldo de pescado y el azafrán.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Bogavante — 2 unidades
- Arroz — 350 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón rojo — 1 unidad
- Tomate triturado — 300 gramos
- Ajo — 2 dientes
- Caldo de pescado — 1,2 litros
- Aceite de oliva — 40 mililitros
- Pimentón — 3 gramos
- Azafrán — 1 gramo
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear arroz con bogavante delicioso
1- Cortar los bogavantes por la mitad o en trozos grandes.
2- Dorar los bogavantes en una paellera o sartén amplia con el aceite de oliva y retirar.
3- Picar la cebolla, el morrón rojo y el ajo.
4- Rehogar los vegetales hasta que estén tiernos.
5- Agregar el tomate triturado, el pimentón y el azafrán.
6- Incorporar el arroz y mezclar bien.
7- Agregar el caldo de pescado caliente.
8- Colocar nuevamente los bogavantes y cocinar hasta que el arroz esté en su punto.
9- Dejar reposar unos minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
El arroz con bogavante es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. Esta receta combina mariscos frescos y arroz en una preparación llena de aroma y sabor intenso. Es ideal para celebraciones, reuniones familiares o comidas especiales. Además, el caldo de pescado y el azafrán aportan profundidad y un color característico irresistible. La textura del arroz y la suavidad del bogavante crean un equilibrio perfecto. Este arroz casero es elegante, abundante y perfecto para disfrutar una experiencia gastronómica única en casa. ¡Prueba este manjar!.