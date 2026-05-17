Receta de arroz con bogavante: un manjar marino para celebrar

Esta receta de arroz con bogavante es ideal para quienes buscan un plato elegante, sabroso y lleno de sabor marino. El bogavante aporta intensidad y el arroz absorbe todos los jugos del caldo . Es una delicia perfecta para ocasiones especiales y comidas compartidas.

Disfruta esta receta de arroz con bogavante

Disfruta esta receta de arroz con bogavente

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Bogavante — 2 unidades

Arroz — 350 gramos

Cebolla — 1 unidad

Morrón rojo — 1 unidad

Tomate triturado — 300 gramos

Ajo — 2 dientes

Caldo de pescado — 1,2 litros

Aceite de oliva — 40 mililitros

Pimentón — 3 gramos

Azafrán — 1 gramo

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear arroz con bogavante delicioso

1- Cortar los bogavantes por la mitad o en trozos grandes.

2- Dorar los bogavantes en una paellera o sartén amplia con el aceite de oliva y retirar.

3- Picar la cebolla, el morrón rojo y el ajo.

4- Rehogar los vegetales hasta que estén tiernos.

5- Agregar el tomate triturado, el pimentón y el azafrán.

6- Incorporar el arroz y mezclar bien.

7- Agregar el caldo de pescado caliente.

8- Colocar nuevamente los bogavantes y cocinar hasta que el arroz esté en su punto.

9- Dejar reposar unos minutos antes de servir.

Deslumbra con esta receta Deslumbra con esta receta Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El arroz con bogavante es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. Esta receta combina mariscos frescos y arroz en una preparación llena de aroma y sabor intenso. Es ideal para celebraciones, reuniones familiares o comidas especiales. Además, el caldo de pescado y el azafrán aportan profundidad y un color característico irresistible. La textura del arroz y la suavidad del bogavante crean un equilibrio perfecto. Este arroz casero es elegante, abundante y perfecto para disfrutar una experiencia gastronómica única en casa. ¡Prueba este manjar!.