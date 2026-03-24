El secreto del mejor arroz con pollo: receta simple y deliciosa
Descubrí esta receta fácil de arroz con pollo casero, un plato rendidor, sabroso y perfecto para compartir en familia cualquier día.
Esta receta de arroz con pollo es un clásico infaltable en la cocina argentina, ideal para quienes buscan un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Con pocos ingredientes y mucho sabor, vas a lograr una comida casera perfecta para compartir en familia o sorprender a tus invitados en cualquier ocasión especial.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 400 gramos de arroz.
- 600 gramos de pollo (trozado).
- 150 gramos de cebolla picada.
- 100 gramos de morrón.
- 50 gramos de ajo.
- 800 mililitros de caldo de pollo.
- 100 gramos de tomate triturado.
- 50 gramos de aceite.
- 5 gramos de sal.
- 5 gramos de pimienta.
- 5 gramos de pimentón.
Paso a paso para crear un arroz con pollo delicioso
1- En una olla grande, calentá el aceite y dorá el pollo hasta que esté bien sellado.
2- Sumá la cebolla, el ajo y el morrón, y rehogá hasta que estén tiernos.
3- Incorporá el tomate triturado y condimentá con sal, pimienta y pimentón.
4- Agregá el arroz y mezclá bien para que absorba todos los sabores.
5- Verté el caldo de pollo caliente y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno.
6- Dejá reposar unos minutos antes de servir para que los sabores se integren bien.
De la cocina a la mesa
Esta receta de arroz con pollo es de esas que nunca fallan, perfecta para resolver una comida rica sin complicarse demasiado. El secreto está en dorar bien el pollo y dejar que el arroz absorba todos los jugos, logrando una textura cremosa y llena de sabor. Además, es un plato súper adaptable: podés sumarle verduras, especias o lo que tengas en la heladera. Ideal para una comida familiar, económica y rendidora, este clásico argentino siempre se gana su lugar en la mesa. ¡Disfruta la comida de olla!.