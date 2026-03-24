El secreto del mejor arroz con pollo: receta simple y deliciosa

Esta receta de arroz con pollo es un clásico infaltable en la cocina argentina, ideal para quienes buscan un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Con pocos ingredientes y mucho sabor, vas a lograr una comida casera perfecta para compartir en familia o sorprender a tus invitados en cualquier ocasión especial.

Es una receta muy elegida por ser rendidora y económica.

1- En una olla grande, calentá el aceite y dorá el pollo hasta que esté bien sellado.

2- Sumá la cebolla , el ajo y el morrón , y rehogá hasta que estén tiernos.

3- Incorporá el tomate triturado y condimentá con sal , pimienta y pimentón .

4- Agregá el arroz y mezclá bien para que absorba todos los sabores.

5- Verté el caldo de pollo caliente y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno.

6- Dejá reposar unos minutos antes de servir para que los sabores se integren bien.

Receta económica de arroz con pollo argentino Esta receta tiene versiones en casi toda Latinoamérica. A24

De la cocina a la mesa

Esta receta de arroz con pollo es de esas que nunca fallan, perfecta para resolver una comida rica sin complicarse demasiado. El secreto está en dorar bien el pollo y dejar que el arroz absorba todos los jugos, logrando una textura cremosa y llena de sabor. Además, es un plato súper adaptable: podés sumarle verduras, especias o lo que tengas en la heladera. Ideal para una comida familiar, económica y rendidora, este clásico argentino siempre se gana su lugar en la mesa. ¡Disfruta la comida de olla!.