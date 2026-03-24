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El secreto del mejor arroz con pollo: receta simple y deliciosa

Descubrí esta receta fácil de arroz con pollo casero, un plato rendidor, sabroso y perfecto para compartir en familia cualquier día.

Candela Spann

Receta de arroz con pollo jugoso y lleno de sabor

Receta de arroz con pollo jugoso y lleno de sabor

Molinos Sytari

Esta receta de arroz con pollo es un clásico infaltable en la cocina argentina, ideal para quienes buscan un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Con pocos ingredientes y mucho sabor, vas a lograr una comida casera perfecta para compartir en familia o sorprender a tus invitados en cualquier ocasión especial.

Cómo hacer arroz con pollo bien sabroso
Es una receta muy elegida por ser rendidora y económica.

Es una receta muy elegida por ser rendidora y económica.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 400 gramos de arroz.
  • 600 gramos de pollo (trozado).
  • 150 gramos de cebolla picada.
  • 100 gramos de morrón.
  • 50 gramos de ajo.
  • 800 mililitros de caldo de pollo.
  • 100 gramos de tomate triturado.
  • 50 gramos de aceite.
  • 5 gramos de sal.
  • 5 gramos de pimienta.
  • 5 gramos de pimentón.

Paso a paso para crear un arroz con pollo delicioso

1- En una olla grande, calentá el aceite y dorá el pollo hasta que esté bien sellado.

2- Sumá la cebolla, el ajo y el morrón, y rehogá hasta que estén tiernos.

3- Incorporá el tomate triturado y condimentá con sal, pimienta y pimentón.

4- Agregá el arroz y mezclá bien para que absorba todos los sabores.

5- Verté el caldo de pollo caliente y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno.

6- Dejá reposar unos minutos antes de servir para que los sabores se integren bien.

Receta económica de arroz con pollo argentino
Esta receta tiene versiones en casi toda Latinoamérica.

Esta receta tiene versiones en casi toda Latinoamérica.

De la cocina a la mesa

Esta receta de arroz con pollo es de esas que nunca fallan, perfecta para resolver una comida rica sin complicarse demasiado. El secreto está en dorar bien el pollo y dejar que el arroz absorba todos los jugos, logrando una textura cremosa y llena de sabor. Además, es un plato súper adaptable: podés sumarle verduras, especias o lo que tengas en la heladera. Ideal para una comida familiar, económica y rendidora, este clásico argentino siempre se gana su lugar en la mesa. ¡Disfruta la comida de olla!.

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