Prepará esta receta de pollo al horno con papas: infaltable en la mesa familiar

Si buscás un plato rendidor y lleno de sabor, esta receta de pollo al horno con papas es perfecta. El pollo queda dorado y jugoso, mientras que las papas se cocinan con los jugos de la preparación, logrando una guarnición sabrosa y muy casera.

Seguí el paso a paso y prepará pollo al horno dorado y con papas crocantes.

1- Pelá las papas y cortalas en cubos grandes o rodajas.

2- En una fuente para horno colocá las papas .

4- En un bol mezclá el aceite, el ajo picado, el pimentón dulce, el orégano seco, la sal, la pimienta negra molida y el jugo de limón.

5- Volcá este aderezo sobre el pollo y las papas.

6- Mezclá suavemente para distribuir los sabores.

7- Llevá la fuente a horno precalentado a 200 grados.

8- Horneá durante 50 a 60 minutos hasta que el pollo al horno con papas esté dorado y bien cocido.

Pollo al horno con papas fácil y casero Receta clásica de pollo al horno con papas. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de pollo al horno con papas es un clásico de la cocina familiar. Es simple, económica y muy rendidora, perfecta para compartir en un almuerzo o cena. El secreto está en dejar que el pollo se dore bien para que suelte jugos que impregnen las papas. Se sirve bien caliente recién salido del horno, acompañado con una ensalada fresca. Si sobra, se conserva hasta dos días en heladera en un recipiente cerrado y podés recalentarlo en horno o sartén para recuperar su sabor y textura. ¡Y listo el pollo!