Pollo a la parmesana: receta crujiente y jugosa con queso gratinado
Prepara esta receta paso a paso de pollo a la parmesana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de pollo a la parmesana es un plato clásico que combina pollo crujiente, salsa de tomate y queso gratinado. Es una preparación muy popular por su sabor intenso y su presentación atractiva. Esta receta resulta ideal para almuerzos familiares o comidas especiales sin complicaciones.
Ingredientes para un pollo a la parmesana perfecto
Rinde 4 porciones.
- Pechugas de pollo: 4 unidades.
- Huevos: 2 unidades.
- Pan rallado: 200 g.
- Queso parmesano rallado: 100 g.
- Queso mozzarella: 200 g.
- Salsa de tomate: 300 g.
- Harina de trigo: 100 g.
- Aceite para freír: cantidad necesaria.
- Sal: a gusto.
- Pimienta negra: a gusto.
- Orégano seco: 1 cucharadita.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cortar las pechugas de pollo en filetes parejos y salpimentar.
2- Pasar cada filete por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
3- Freír el pollo en aceite caliente hasta que esté dorado por ambos lados.
4- Retirar y colocar los filetes en una fuente para horno.
5- Cubrir cada pieza con salsa de tomate.
6- Agregar mozzarella y espolvorear queso parmesano y orégano.
7- Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos o hasta gratinar.
8- Retirar y servir caliente.
De la cocina a la mesa
El pollo a la parmesana es una preparación reconfortante que combina texturas crujientes y sabores suaves con el toque intenso del queso gratinado. Esta receta es perfecta para quienes buscan un plato completo, fácil de preparar y muy rendidor. Puede acompañarse con pastas, arroz o una ensalada fresca, adaptándose a diferentes ocasiones. Además, permite variaciones según los gustos personales, como usar distintas salsas o quesos. Preparar esta receta en casa garantiza un resultado sabroso y casero, ideal para compartir en familia y disfrutar de una comida tradicional que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!