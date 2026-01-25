Presenta:

Receta de pollo al horno con manteca: dorado, jugoso y fácil

Prepara esta receta paso a paso de pollo al horno con manteca, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.

Candela Spann

Esta receta logra un dorado especial gracias a la manteca, que se funde lentamente durante la cocción.

Shutterstock

Esta receta de pollo al horno con manteca es un clásico casero que destaca por su sabor intenso y su textura jugosa. La manteca aporta un dorado perfecto y un aroma irresistible, ideal para una comida familiar sencilla, reconfortante y muy fácil de preparar en cualquier ocasión.

La receta puede adaptarse fácilmente agregando especias o verduras según la temporada.
Ingredientes para un pollo al horno perfecto

Rinde 4 porciones.

  • Pollo entero troceado: 1,5 kg.
  • Manteca: 120 g.
  • Ajo: 4 dientes.
  • Jugo de limón: 2 cucharadas.
  • Sal: 1 cucharadita.
  • Pimienta negra: ½ cucharadita.
  • Romero o tomillo: al gusto.
  • Papas: 4 unidades medianas (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Precalentar el horno a 180 °C.

2- Colocar los trozos de pollo en una fuente para horno.

3- Derretir la manteca y mezclarla con el ajo picado, el jugo de limón, la sal, la pimienta y las hierbas.

4- Bañar el pollo con la mezcla de manteca, asegurando que quede bien cubierto.

5- Si se desea, agregar las papas cortadas en cubos alrededor del pollo.

6- Llevar al horno durante 60 minutos, girando el pollo a mitad de cocción.

7- Cocinar hasta que esté bien dorado y jugoso.

8- Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de servir.

En muchas familias, esta receta es una de las más repetidas por su sencillez y gran sabor.
De la cocina a la mesa

El pollo al horno con manteca es una preparación simple que nunca falla. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr un plato sabroso, jugoso y con un dorado perfecto. Es ideal para almuerzos familiares o cenas informales, ya que permite acompañarse con papas, verduras asadas o una ensalada fresca. Además, su preparación no requiere técnicas complejas, lo que la convierte en una excelente opción para cocineros principiantes. Ajustando las hierbas y condimentos, se puede personalizar fácilmente según el gusto de cada hogar. Sin dudas, esta receta es un infaltable de la cocina cotidiana. ¡A disfrutar!

