Receta de pollo al horno con manteca: dorado, jugoso y fácil
Prepara esta receta paso a paso de pollo al horno con manteca, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de pollo al horno con manteca es un clásico casero que destaca por su sabor intenso y su textura jugosa. La manteca aporta un dorado perfecto y un aroma irresistible, ideal para una comida familiar sencilla, reconfortante y muy fácil de preparar en cualquier ocasión.
Ingredientes para un pollo al horno perfecto
Rinde 4 porciones.
- Pollo entero troceado: 1,5 kg.
- Manteca: 120 g.
- Ajo: 4 dientes.
- Jugo de limón: 2 cucharadas.
- Sal: 1 cucharadita.
- Pimienta negra: ½ cucharadita.
- Romero o tomillo: al gusto.
- Papas: 4 unidades medianas (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Precalentar el horno a 180 °C.
2- Colocar los trozos de pollo en una fuente para horno.
3- Derretir la manteca y mezclarla con el ajo picado, el jugo de limón, la sal, la pimienta y las hierbas.
4- Bañar el pollo con la mezcla de manteca, asegurando que quede bien cubierto.
5- Si se desea, agregar las papas cortadas en cubos alrededor del pollo.
6- Llevar al horno durante 60 minutos, girando el pollo a mitad de cocción.
7- Cocinar hasta que esté bien dorado y jugoso.
8- Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
El pollo al horno con manteca es una preparación simple que nunca falla. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr un plato sabroso, jugoso y con un dorado perfecto. Es ideal para almuerzos familiares o cenas informales, ya que permite acompañarse con papas, verduras asadas o una ensalada fresca. Además, su preparación no requiere técnicas complejas, lo que la convierte en una excelente opción para cocineros principiantes. Ajustando las hierbas y condimentos, se puede personalizar fácilmente según el gusto de cada hogar. Sin dudas, esta receta es un infaltable de la cocina cotidiana. ¡A disfrutar!