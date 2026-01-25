Receta de pollo al horno con manteca: dorado, jugoso y fácil

Esta receta de pollo al horno con manteca es un clásico casero que destaca por su sabor intenso y su textura jugosa. La manteca aporta un dorado perfecto y un aroma irresistible, ideal para una comida familiar sencilla, reconfortante y muy fácil de preparar en cualquier ocasión.

La receta puede adaptarse fácilmente agregando especias o verduras según la temporada.

La receta puede adaptarse fácilmente agregando especias o verduras según la temporada.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Precalentar el horno a 180 °C.

2- Colocar los trozos de pollo en una fuente para horno.

3- Derretir la manteca y mezclarla con el ajo picado, el jugo de limón, la sal, la pimienta y las hierbas.

4- Bañar el pollo con la mezcla de manteca, asegurando que quede bien cubierto.

5- Si se desea, agregar las papas cortadas en cubos alrededor del pollo.

6- Llevar al horno durante 60 minutos, girando el pollo a mitad de cocción.

7- Cocinar hasta que esté bien dorado y jugoso.

8- Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de servir.

En muchas familias, esta receta es una de las más repetidas por su sencillez y gran sabor. En muchas familias, esta receta es una de las más repetidas por su sencillez y gran sabor. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El pollo al horno con manteca es una preparación simple que nunca falla. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr un plato sabroso, jugoso y con un dorado perfecto. Es ideal para almuerzos familiares o cenas informales, ya que permite acompañarse con papas, verduras asadas o una ensalada fresca. Además, su preparación no requiere técnicas complejas, lo que la convierte en una excelente opción para cocineros principiantes. Ajustando las hierbas y condimentos, se puede personalizar fácilmente según el gusto de cada hogar. Sin dudas, esta receta es un infaltable de la cocina cotidiana. ¡A disfrutar!