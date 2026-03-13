Si buscás una receta económica y rendidora las milanesas de carne son ideales

Si hay un plato que nunca falla en la mesa familiar, es esta receta de milanesas de carne . Doradas, crocantes y muy sabrosas, son ideales para acompañar con papas fritas , ensalada o incluso dentro de un buen sándwich . Una comida simple, rendidora y querida por todos.

La receta de milanesas de carne también puede hacerse al horno para una versión más liviana.

1- Colocá los huevos en un bol y batilos ligeramente.

600 gramos de carne para milanesas (nalga o cuadrada).

2- Agregá el ajo picado , el perejil , la sal y la pimienta negra .

4- Pasá cada filete de carne primero por la mezcla de huevo.

5- Luego rebozá la carne en pan rallado, presionando bien para que se adhiera.

6- Repetí el proceso con todas las milanesas.

7- Calentá el aceite en una sartén amplia.

8- Freí las milanesas de carne durante 3 a 4 minutos de cada lado.

9- Retirá cuando estén doradas y colocalas sobre papel absorbente.

10- Serví las milanesas bien calientes.

Una preparación sencilla para uno de los platos más elegidos La receta de milanesas de carne tiene origen europeo, inspirada en la cotoletta italiana. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de milanesas de carne es uno de los platos más queridos de la cocina argentina. Su exterior crocante y su interior tierno la convierten en una comida simple pero muy reconfortante. Podés acompañarlas con puré de papas, ensalada, papas fritas o incluso preparar una clásica milanesa a la napolitana agregando salsa de tomate, jamón y queso. También son ideales para armar sándwiches. Si te sobran, podés guardarlas en la heladera hasta dos días o freezarlas ya empanadas para tener siempre una comida rápida lista para cocinar. ¡Una fiesta de sabor!.