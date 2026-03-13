Si buscás una receta económica y rendidora las milanesas de carne son ideales
Crujientes por fuera y jugosas por dentro: esta receta de milanesas de carne es un clásico irresistible de la cocina casera, perfecto para cualquier día.
Si hay un plato que nunca falla en la mesa familiar, es esta receta de milanesas de carne. Doradas, crocantes y muy sabrosas, son ideales para acompañar con papas fritas, ensalada o incluso dentro de un buen sándwich. Una comida simple, rendidora y querida por todos.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
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600 gramos de carne para milanesas (nalga o cuadrada).
2 huevos (aproximadamente 120 gramos).
200 gramos de pan rallado.
5 gramos de ajo picado.
10 gramos de perejil picado.
3 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra molida.
100 gramos de aceite para freír.
Paso a paso para crear unas milanesas de carne deliciosas
1- Colocá los huevos en un bol y batilos ligeramente.
2- Agregá el ajo picado, el perejil, la sal y la pimienta negra.
3- Mezclá bien para integrar los sabores.
4- Pasá cada filete de carne primero por la mezcla de huevo.
5- Luego rebozá la carne en pan rallado, presionando bien para que se adhiera.
6- Repetí el proceso con todas las milanesas.
7- Calentá el aceite en una sartén amplia.
8- Freí las milanesas de carne durante 3 a 4 minutos de cada lado.
9- Retirá cuando estén doradas y colocalas sobre papel absorbente.
10- Serví las milanesas bien calientes.
De la cocina a la mesa
Esta receta de milanesas de carne es uno de los platos más queridos de la cocina argentina. Su exterior crocante y su interior tierno la convierten en una comida simple pero muy reconfortante. Podés acompañarlas con puré de papas, ensalada, papas fritas o incluso preparar una clásica milanesa a la napolitana agregando salsa de tomate, jamón y queso. También son ideales para armar sándwiches. Si te sobran, podés guardarlas en la heladera hasta dos días o freezarlas ya empanadas para tener siempre una comida rápida lista para cocinar. ¡Una fiesta de sabor!.