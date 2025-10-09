Receta de sándwiches triples de miga: el clásico argentino infaltable
Clásico argentino por excelencia, esta receta de sándwiches triples de miga combina pan suave, rellenos frescos y sabor casero ideal para cualquier ocasión.
Los sándwiches triples de miga son un clásico argentino infaltable en cumpleaños, reuniones y picadas. Su pan suave, rellenos frescos y tamaño ideal los hacen irresistibles. Con esta receta vas a aprender a prepararlos como en las confiterías, con capas prolijas y sabor equilibrado que todos van a disfrutar.
Ingredientes
Rinde: 12 sándwiches medianos
- Pan de miga sin corteza, 1 paquete (aprox. 24 rebanadas).
- Jamón cocido, 200 g.
- Queso feta, 200 g.
- Mayonesa, 4 cucharadas.
- Mostaza, 1 cucharadita (opcional).
- Sal y pimienta a gusto.
Paso a paso para preparar sándwiches triples de miga
- Retirá la corteza del pan de miga.
- En un bol, mezclá la mayonesa con la mostaza, sal y pimienta. Esto será la base para untar el pan y mantenerlo húmedo.
- Colocá una rebanada de pan, untá con la mezcla de mayonesa, agregá jamón y queso. Cubrí con otra rebanada de pan, untá un poco de salsa, sumá otra capa de jamón o queso. Finalmente, cubrí con la última rebanada de pan.
- Presioná suavemente para que queden compactos, cortá en triángulos o rectángulos según prefieras y cubrí con film para que mantengan humedad hasta servir.
Los sándwiches triples de miga casero se conserva mejor si lo guardás en la heladera, tapado con film, por hasta 24 horas; pasado ese tiempo, el pan puede humedecerse demasiado. Son ideales para picadas, cumpleaños o meriendas, y podés variar los rellenos: jamón y queso, pollo, vegetales o mixto. Para presentación, cortalos prolijos y acomodalos en bandejas con hojas de lechuga o papel manteca; así quedan atractivos y frescos. Una receta simple, rápida y que nunca falla en reuniones familiares o con amigos. ¡Y a disfrutar!.