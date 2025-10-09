Presenta:

Receta de sándwiches triples de miga: el clásico argentino infaltable

Clásico argentino por excelencia, esta receta de sándwiches triples de miga combina pan suave, rellenos frescos y sabor casero ideal para cualquier ocasión.

La mejor receta de sándwiches triples de miga: suaves, húmedos y rendidores.

Shutterstock

Los sándwiches triples de miga son un clásico argentino infaltable en cumpleaños, reuniones y picadas. Su pan suave, rellenos frescos y tamaño ideal los hacen irresistibles. Con esta receta vas a aprender a prepararlos como en las confiterías, con capas prolijas y sabor equilibrado que todos van a disfrutar.

Siempre es una buena ocasión soborear un buen sándwich triple de miga

Ingredientes

Rinde: 12 sándwiches medianos

  1. Pan de miga sin corteza, 1 paquete (aprox. 24 rebanadas).
  2. Jamón cocido, 200 g.
  3. Queso feta, 200 g.
  4. Mayonesa, 4 cucharadas.
  5. Mostaza, 1 cucharadita (opcional).
  6. Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso para preparar sándwiches triples de miga

  1. Retirá la corteza del pan de miga.
  2. En un bol, mezclá la mayonesa con la mostaza, sal y pimienta. Esto será la base para untar el pan y mantenerlo húmedo.
  3. Colocá una rebanada de pan, untá con la mezcla de mayonesa, agregá jamón y queso. Cubrí con otra rebanada de pan, untá un poco de salsa, sumá otra capa de jamón o queso. Finalmente, cubrí con la última rebanada de pan.
  4. Presioná suavemente para que queden compactos, cortá en triángulos o rectángulos según prefieras y cubrí con film para que mantengan humedad hasta servir.
Nadie puede resistirse a un buen sándwich triple de miga
Aunque parece simple, la receta requiere técnica: cortar el pan parejo y mantener la humedad justa hace la diferencia en sabor y presentación.

Los sándwiches triples de miga casero se conserva mejor si lo guardás en la heladera, tapado con film, por hasta 24 horas; pasado ese tiempo, el pan puede humedecerse demasiado. Son ideales para picadas, cumpleaños o meriendas, y podés variar los rellenos: jamón y queso, pollo, vegetales o mixto. Para presentación, cortalos prolijos y acomodalos en bandejas con hojas de lechuga o papel manteca; así quedan atractivos y frescos. Una receta simple, rápida y que nunca falla en reuniones familiares o con amigos. ¡Y a disfrutar!.

