Receta de sándwiches triples de miga: el clásico argentino infaltable

Los sándwiches triples de miga son un clásico argentino infaltable en cumpleaños, reuniones y picadas. Su pan suave, rellenos frescos y tamaño ideal los hacen irresistibles. Con esta receta vas a aprender a prepararlos como en las confiterías, con capas prolijas y sabor equilibrado que todos van a disfrutar.

Los sándwiches triples de miga casero se conserva mejor si lo guardás en la heladera, tapado con film, por hasta 24 horas; pasado ese tiempo, el pan puede humedecerse demasiado. Son ideales para picadas, cumpleaños o meriendas, y podés variar los rellenos: jamón y queso, pollo, vegetales o mixto. Para presentación, cortalos prolijos y acomodalos en bandejas con hojas de lechuga o papel manteca; así quedan atractivos y frescos. Una receta simple, rápida y que nunca falla en reuniones familiares o con amigos. ¡Y a disfrutar!.