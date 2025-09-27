Pan de leche casero: receta sencilla, rápida y deliciosa para toda la familia

La receta de pan de leche es un clásico casero, suave y esponjoso. Ideal para desayunos, meriendas o acompañar comidas, combina sencillez y sabor, ofreciendo un pan ligero que se derrite en la boca y se puede disfrutar solo, con mantequilla , mermelada o relleno de ingredientes dulces o salados .

El pan de leche es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura suave, esponjosa y delicada lo convierte en una opción perfecta para todo tipo de momentos, desde desayunos energéticos hasta meriendas dulces o incluso como acompañante de comidas. Preparar pan de leche en casa permite controlar la calidad de los ingredientes, logrando un pan fresco, natural y lleno de sabor.

Lo más atractivo de esta receta es su versatilidad. Puedes disfrutarlo solo, con mantequilla , mermelada , chocolate , queso o cualquier relleno de tu preferencia. La combinación de leche , mantequilla y huevo aporta suavidad y un aroma irresistible que hace que la cocina se llene de calidez mientras se hornea.

Es ideal tanto para principiantes como para cocineros con experiencia. Su proceso es sencillo, aunque requiere paciencia para dejar que la masa repose y fermente , logrando así esa textura aireada y ligera que caracteriza a un buen pan de leche casero.

Esta receta permite personalizar el sabor agregando vainilla, ralladura de cítricos o un toque de canela.

Ingredientes

Harina de trigo 500 g, leche 250 ml, mantequilla 50 g, azúcar 50 g, sal 1 cucharadita, levadura seca 10 g, huevo 1, esencia de vainilla 1 cucharadita (opcional).

Paso a paso para preparar pan de leche

Calienta ligeramente la leche (templada, no caliente) y disuelve la levadura con una cucharadita de azúcar. Deja reposar 5–10 minutos hasta que se forme espuma. En un bol grande, combina la harina, el resto del azúcar y la sal. Añade la leche con levadura y el huevo. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Traslada la masa a una superficie ligeramente enharinada y amasa durante 10–12 minutos hasta que quede suave y elástica. Incorpora la mantequilla en pequeños trozos y continúa amasando hasta integrarla completamente. Coloca la masa en un bol engrasado, cubre con un paño húmedo y deja reposar en un lugar cálido durante 1–2 horas, hasta que duplique su tamaño. Divide la masa en porciones individuales o formas de tu preferencia y colócalas en una bandeja para hornear enmantecada o con papel de horno. Cubre nuevamente y deja reposar 30–45 minutos para que los panes suban un poco más. Precalienta el horno a 180 °C. Pinta los panes con huevo batido para un acabado dorado y hornea durante 20–25 minutos, hasta que estén ligeramente dorados y cocidos por dentro.

Mira esta miga y disfruta cada bocado Esta receta demuestra que pocos ingredientes básicos pueden crear un pan casero delicioso y versátil. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira del horno, deja enfriar sobre una rejilla. Puedes acompañarlos con mantequilla, mermelada con dulce de leche o comerlos solos. Ya que son deliciosos en cualquiera de sus formas.

La receta de pan de leche es un ejemplo perfecto de cómo un pan casero puede ser simple, delicioso y versátil. Su textura suave y esponjosa lo hace ideal para degustar en cualquier momento del día, ya sea en desayunos nutritivos, meriendas familiares o como acompañante de comidas. Prepararlo en casa permite controlar los ingredientes y saborear de un pan fresco y natural, sin aditivos ni conservantes.

Lo más satisfactorio de esta preparación es que, aunque requiere tiempo de levado, el resultado vale completamente la espera: panes ligeros, aireados y con un aroma irresistible. Además, se pueden personalizar agregando esencia de vainilla, ralladura de cítricos o incluso un relleno dulce o salado. Siguiendo el paso a paso, obtendrás un clásico casero que siempre encantará a grandes y chicos, convirtiéndose en un imprescindible de tu cocina. ¡Y a disfrutar!.