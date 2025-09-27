Aprendé a preparar brioche casero relleno con una receta paso a paso
Receta de brioche trenzado con crema y pistachos para lograr ese pan dulce que te levanta cualquier mesa familiar.
Pocas cosas se comparan con el placer de un brioche recién salido del horno. Su miga esponjosa, su aroma a manteca y esa textura que se desarma en hebras suaves lo convierten en un verdadero lujo. Esta versión de la receta lleva la preparación un paso más allá, logrando una trenza de brioche rellena con crema pastelera casera y coronada con pistachos tostados. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa brioche:
-
500 g de harina 000
80 g de azúcar
10 g de sal
3 huevos
20 g de levadura fresca
100 ml de leche tibia
200 g de manteca blanda
Para el relleno:
-
500 ml de leche
120 g de azúcar
4 yemas de huevo
40 g de maicena
1 cdita de esencia de vainilla
80 g de pistachos tostados y picados
Paso a paso de la receta
-
Activar la levadura: Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
Preparar la masa: En un bowl grande, mezclar la harina, el resto del azúcar y la sal. Incorporar los huevos y la levadura activada. Amasar hasta integrar. Añadir la manteca blanda en cubos de a poco y seguir amasando hasta lograr una masa lisa y elástica. Tapar y dejar levar 1 hora.
Hacer la crema pastelera: Calentar la leche con la vainilla. Batir las yemas con el azúcar y la maicena, y agregar la leche caliente en forma de hilo. Volver al fuego y revolver hasta espesar. Enfriar tapada con film en contacto.
Armar la trenza: Estirar la masa en un rectángulo, untar con la crema pastelera y espolvorear con la mitad de los pistachos. Enrollar como un pionono y cortar el rollo a lo largo en dos tiras. Trenzar las tiras con el relleno hacia arriba.
Hornear: Colocar la trenza en una bandeja, dejar levar 30 minutos y hornear a 180 °C por 30-35 minutos, hasta dorar. Al salir del horno, espolvorear con los pistachos restantes. ¡Y listo!