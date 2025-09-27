Aprendé a preparar brioche casero relleno con una receta paso a paso

Activar la levadura: Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Preparar la masa: En un bowl grande, mezclar la harina, el resto del azúcar y la sal. Incorporar los huevos y la levadura activada. Amasar hasta integrar. Añadir la manteca blanda en cubos de a poco y seguir amasando hasta lograr una masa lisa y elástica. Tapar y dejar levar 1 hora.

Hacer la crema pastelera: Calentar la leche con la vainilla. Batir las yemas con el azúcar y la maicena, y agregar la leche caliente en forma de hilo. Volver al fuego y revolver hasta espesar. Enfriar tapada con film en contacto.

Armar la trenza: Estirar la masa en un rectángulo, untar con la crema pastelera y espolvorear con la mitad de los pistachos. Enrollar como un pionono y cortar el rollo a lo largo en dos tiras. Trenzar las tiras con el relleno hacia arriba.